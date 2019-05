Isabel Pantoja discute con Carlos Lozano y ¿amenaza? con abandonar 'Supervivientes'

Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno, a punto de abandonar 'Supervivientes'. Este fue el tema más debatido durante la tarde de este martes en los programas de Telecinco. Sin embargo, parece que la situación no es tan límite como se dibujaba en el plató de 'Sálvame'.

Una nueva discusión con Carlos Lozano, su compañero en la isla de 'los señores', fue la razón por la que las tres concursantes fueron evacuadas a la cabaña presidencial.

La comida fue el detonante de esta nueva bronca que finalizó tras un cruce de acusaciones. El presentador llamó falsa a la cantante y arremetió contra su acento. "Eso es meterse con Andalucía", espetó Pantoja, a la vez que le recriminó que "aún se creyera un modelo". La profesionalidad de la tonadillera también fue puesta en duda, al tiempo que Lozano aseguró que Rocío Jurado era mucho mejor que ella.

Tras la emisión del programa de este martes se confirmó que esta discusión no derivó en el abandono de ninguno de los concursantes. No obstante, durante el programa, Isabel Pantoja pidió a la audiencia la expulsión de Lozano: "No se puede maltratar psicológicamente a las personas. Esto es horroroso. No se puede ni se debe insultar. Ayer fue la gota que colmó el vaso, llevamos sufriendo muchísimas cosas con este señor".

¿Amor a la vista?

En la emisión de este martes no todo fueron peleas. Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la jornada. La higiene personal y un posible enamoramiento fueron la clave. Mientras que Toñi Salazar lamentaba no poder tener una mejor higiene en la isla, Isabel Pantoja desveló que "yo tengo dos braguitas y me las quito y me las pongo, me las quito y me las pongo...". Posteriormente señaló que "estamos limpias, que conste. Lo que nos falta es un buen tinte, un buen maromo... En fin, ya sabes. Tú entiendes, ¿no?".

Tras este comentario la tonadillera aseguró que hay alguien que le gusta "y, además, lo sabe". "¡No, pero no por ahí, niña! Un roneo aquí", especificó Toñi Salazar . Pantoja se apresuró a desmentir que se tratara de un compañero de concurso, siendo consciente de lo mucho que está dando que hablar su especial relación con Nicolás Vallejo-Nágera.