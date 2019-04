¿Por qué participará Isabel Pantoja en 'Supervivientes'?

En una semana, Isabel Pantoja se embarcará en una nueva aventura: 'Supervivientes'. La tonadillera ha firmado un contrato millonario con Telecinco, en el que se incluye la participación en este concurso. Un espacio televisivo por el que ya han pasado sus dos hijos además de otros familiares y conocidos. De hecho, durante su estancia coincidirá con el exnovio de su hija, Omar Montes, y con su antigua amiga Chelo García Cortés.

Con motivo de su incorporación al 'reality', la tonadillera ha concedido una entrevista a la revista '¡Hola!' en la que detalla los motivos, lo que espera y cómo afrontará cada día en Cayos Cochinos (Honduras). "¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera? Siempre he vivido mi vida y siempre me la he buscado, desde los trece años hasta hoy en día", afirma la artista. Asimismo, asegura que no va a deja de ser Isabel Pantoja en ningún momento, "porque es mi nombre, pero es cierto que van a ver a la Isabel que, realmente, mucha gente no conoce".

"Yo sé perder", confiesa. "No me va a importar estar todo el día expuesta", se reafirma la madre de Kiko Rivera, que sin embargo evita durante toda la entrevista comentar si acude a 'Supervivientes' para saldar sus deudas y salvar así Cantora, escudándose en "la ilusión" que siempre le ha hecho participar. Sobre su estado físico para afrontar esta nueva aventura ha detallado que le han recomendado engordar cuatro o cinco kilos antes de irse. "Sé que no podré fumar, pero no me preocupa. ¡Ojalá consiga dejarlo!", explica. El salto desde el helicóptero no le da miedo: "No me preocupa, ¿no ves que hay una gran seguridad? Sé nadar, aunque no sea Esther Williams".

Lo que echará de menos, sin embargo, será su accesorio más famoso: "No me voy a poner bikini porque yo siempre he llevado traje de baño, y como estoy acostumbrada a verme sin pintar, voy a estar con coleta o con mi trenza. Lo que me pone mala es no poder tener mis gafas de sol".

La tonadillera ya piensa en su futuro fuera de la isla. "Este paréntesis en mi vida me va a parecer como unas vacaciones, solo que conviviendo con gente distinta, ya que, si Dios y la Virgen del Rocío quieren, yo voy a seguir con lo mío, que es cantar. En septiembre comienzo mi gira tanto en España como en Sudamérica", asegura.