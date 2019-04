¿Será la madre de María José Campanario concursante de 'Supervivientes'?

Uno de los 'realitys' más afamados de la televisión volverá dentro de nada a las pantallas de la mano de un dispar grupo de famosos que tendrán que sobrevivir en una remota isla del Pacífico. 'Supervivientes' ya ha anunciado el nombre de algunos de los concursantes, incluido su fichaje estrella: Isabel Pantoja, que disfrutará del caché más alto en la historia del concurso. La tonadillera se agenciará nada más y nada menos que 80.000 euros por semana. Así las cosas, los rumores sobre quiénes serán sus compañeros no hacen más que aumentar y hay especialmente un nombre que resuena con más fuerza que los demás, el de Remedios Torres. Según desveló la publicación 'Rumore', la madre de María José Campanario podría encontrarse en negociaciones avanzadas con Bulldog TV y Telecinco para participar en el programa. No obstante, y según 'El Español', su familia no ha tardado en desmentirlo todo.

"No solo no está negociando sino que este año ni siquiera han llamado", han confirmado al citado medio fuentes cercanas a la familia. Así pues, parece ser que, en base a estas declaraciones, los rumores han sido infundados y Torres no estará finalmente en el concurso. "Es absolutamente falso. No solo que vaya a ir sino que nadie de la familia se lo permitiría por su salud, por su edad y por muchas cosas. Además, no se ha negociado con nadie: ni un caché, ni una posibilidad... Nada".

Además, las mismas fuentes han mostrado su indignación porque la que es suegra de Jesulín de Ubrique desde hace ya casi 17 años está siendo objeto de burlas e insultos en las redes sociales.

Los nombres que sí se han confirmado, además del de Isabel Pantoja, son el de Carlos Lozano, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera, Omar Montes, Dakota Tárrega o Chelo García Cortés. Poco a poco, Telecinco irá desvelando a los demás.