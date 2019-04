Polémica en 'Supervivientes' con Isabel Pantoja

El programa de televisión 'Supervivientes' empezó este jueves por la noche. Y si algo está claro es que el público tenía ganas de ver a Isabel Pantoja concursar. 'Supervivientes' 2019 arrasó con su estreno más visto y un 36,5% de share. El salto del helicóptero de la tonadillera congregó a un 46,7% de la audiencia y a 4.796.000 espectadores. El salto de Isabel Pantoja fue de lo más esperado. Y eso lo saben bien el programa, pues lo dejó para el final, acumulando las ganas de la audiencia de ver este insólito momento. Con la Pantoja en el programa, la polémica está servida.

“Quiero decir a toda mi familia que estoy bien y quiero mandarle todo mi cariño. Tengo mucho miedo pero voy a tratar de no defraudarlos”, dijo la cantante antes de saltar.

Los hijos de la cantante, Isa y Kiko Pantoja, habituales de los programas del corazón y que también han participado en anteriores ediciones del programa, acompañaron a su madre desde el plató en España.

Durante la gala, la cantante, visiblemente emocionada, recibió el apoyo del presentador Jorge Javier Vázquez que dijo que la participación de la cantante era "un momento histórico" y que brindaría "grandes momentos" a la televisión.

Nada más arrancar el concurso, Twitter, al pie del cañón, se empezó a llenar de comentarios.

Poco se habla que Kiko va a ser el defensor de su madre. Si a esto le sumas a Aneth, Isa, Anabel, Omar etc es q hasta en la puta sopa...lo poco gusta y lo mucho CANSA DE UNA MANERA BRUTAL. Almenos a mí el clan Pantoja me tiene saturada, todo T5 24/7 Pantojil. #Supervivientes2019 — Ⓜ️óni *👩🏻‍⚖* #VotaPSOE28A🌹 (@Mnica32959412) 20 de abril de 2019

Lo de elegir los concursantes de playa pirata es un cantazo máximo, querían a la Pantoja inmune y se han colado un huevo. Deberían lucharlo igual que los otros o que la gente decidiera. Pero claro, como iban a poner a la Pantoja a revolcarse en el barro. #SVGala1 — Atenea (@AteneaWeasley7) 25 de abril de 2019

El programa preparó el reencuentro entre Chelo García Cortés (voló por separado para que la cantante no supiera que iba a concursar) y la Pantoja. Cinco años llevan sin dirigirse la palabra. Pero cinco años para Isabel Pantoja no son suficientes. Firme y recta se dirigió a ella con dos besos y un qué tal. Ni una palabra más, ni una menos. Este momento no fue para menos para que empezaran a publicarse memes.

Cuando vas en el autobús con los cascos a tope y te crees que estás en el videoclip de la canción#SVGala1 #Supervivientes2019 pic.twitter.com/zjrRjLA1ht — SrAntonio. (@SrAntonio14) 25 de abril de 2019

El momento álgido del programa llego con el cabreo de Lara Álvarez. Quedaba por decidir a qué playa se iría un grupo, a la de los señores o a la de los abandonados, y esto se haría con la prueba del barro, que consiste en zambullirse en un gran charco de barro y coger todo el barro que se pueda. Pero la presentadora estaba cabreada por culpa de Dakota y su 'yo hago lo que me viene en gana'. Lara Álvarez avisó de que no podían lavarse, pero Dakota seguía a la suya. "Aquí mando yo", y punto pelota. "Voy a dejar una cosa clara aquí y ahora. Es el primer día y yo soy la que das las órdenes y los resultados", manifestó la presentadora con enfado.

El ingreso de Pantoja en el programa de Telecinco, que este año se desarrolla en Honduras, había levantado mucha expectación, ya que es la primera vez que la cantante participa en un programa de telerrealidad.

En el programa también participan otras 18 personas como el youtuber Oto Vans, las cantantes del dúo Azúcar Moreno, el exmarido de Paulina Rubio Nicolás Colate y la periodista Chelo García Cortés.