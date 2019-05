¿Qué es ser 'friki'? El término proviene del inglés 'freak' y, en la 'RAE', se pueden encontrar tres acepciones: "extravagante, raro o excéntrico", "persona pintoresca y extravagante" y "persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición". Pero, culturalmente, el término ha ido evolucionando hasta representar a colectivos que consumen determinado contenido, ocio o actividades y, lejos de ser considerado un término peyorativo, la etiqueta cuenta con un día en el calendario: el 25 de mayo, el Día del Orgullo Friki.

Pero de 'frikismo' hay niveles y variaciones. Está el que compite en torneos de rol de Heroclix, el que es capaz de adivinar la película de Marvel en función del cameo de Stan Lee, el que debate con sus amigos qué mundo de ciencia ficción sería el más apropiado para vivir, el que tiene toda la colección de cartas de Yu-Gi-Oh, el que no puede soltar el mando de la Play Station o el teclado del ordenador, está el que logra identificarse con personajes clásicos del mundillo 'friki' con este test, el que pasa los domingos en el parque persiguiendo Pokémon con sus amigos, el 'cosplayer' que acude a eventos luciendo sus mejores galas, aquel que se convirtió en un maestro del Guitar Hero, el que se sabe de memoria el 'opening' de su anime favorito en japonés, el que está aprendiendo Valyrio o el que ya sabe Klingon, el que detecta errores en películas de superhéroes porque no son fieles a los cómics, el que se levanta a las 3 de la mañana para ver el primero el capítulo nuevo de Juego de Tronos para no tener que luchar contra ningún 'spoiler', el que no juega a fútbol, baloncesto o balonmano, sino al 'Jugger'... Y también quien no hace feos a nada de lo anterior y le gusta combinar sus distintas facetas.

¿Cuál es tu nivel de frikismo: 'noob', aficionado o 'pro'?