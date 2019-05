Inma y Pedro de 'GH 4' se separan tras 17 años juntos

El zaragozano Pedro Oliva, que concursó en la cuarta edición de 'Gran Hermano', llevaba 17 años con otra de las participantes, Inma Rodríguez. Se conocieron en el programa de Telecinco en el año 2002, en el 2004 se casaron y dos años después, en el 2006, tuvieron una hija. Pero ahora, el amor se ha roto.

Esta pareja, una de las más consistentes que ha dado la televisión, anunció su ruptura hace unos días. Pedro ha concedido una entrevista a QMD! para hablar de su separación. "Todas las relaciones se desgastan. Nosotros llevamos 17 años, bueno, los dos últimos no porque ya cada uno dormíamos en nuestro dormitorio. Pero ya hemos llegado a un acuerdo de separarnos. Eso sí, de mutuo acuerdo, con el mismo abogado y todo. No nos vamos a divorciar. Yo no tengo ninguna intención de empezar nada nuevo", aseguraba el exconcursante, aunque según él, Inma lleva unos meses con otra persona.

El aragonés manifestaba que no se han separado antes por diferentes circunstancias malas que han pasado en el entorno familiar, como el fallecimiento de su cuñado y de la madre de Inma.

Ante todo, Pedro recuerda con gran cariño los años vividos junto a ella. "Hemos sido muy felices. Lo que nos besábamos, los ratos buenísimos que hemos tenido, los que habéis visto y los que no… No sabes la de gente que pasa por la vida y no ha experimentado la felicidad que yo he experimentado con ella… Con eso me quedo".