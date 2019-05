María Jiménez se recupera de una operación de urgencia

La cantante María Jiménez no pasa por su mejor momento. La artista andaluza permanece ingresada en el hospital San Rafael de Cádiz, después de que la semana pasada tuviera que ser intervenida de urgencia por un problema digestivo, del que no se han revelado más detalle.

Según ha explicado en Telecinco el periodista Kike Calleja, la seriedad de la operación hizo que Jiménez tuviera que pasar varios días en la unidad de cuidados intensivos (uci), aunque todo ha ido bien y ya está en planta, a la espera de que los médicos le permitan volver a casa. Jiménez ha estado acompañada en todo momento por su hermana y por su hijo Alejandro, fruto de su matrimonio con el actor Pepe Sancho.

Este problema médico se añade a los que ha sufrido la cantante en los últimos tiempos. Ella misma contaba hace un par de años en el programa 'Viva la vida', de Telecinco, que su salud le estaba dando muchos quebraderos de cabeza: "Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar... He pasado un tiempo pachuchilla, pero ya estoy mejor", decía entonces.

Jiménez hizo su última aparición pública el pasado febrero, cuando recibió el premio Flamenco en la piel, durante la gala por el 25 aniversario de SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca, en Sevilla).

Además de por su carrera musical, con su inconfundible voz rota, María Jiménez es conocida por su presencia habitual en la prensa del corazón. Allí desveló su tormentosa relación con Pepe Sancho, con el que se casó dos veces: la primera, en 1980. Ese matrimonio duró cinco años. La pareja se separó en 1985, pero se reconcilió un tiempo después y volvió a casarse de nuevo en 1987. Tras su separación definitiva, en 2002, Jiménez y Sancho se enzarzaron en una auténtica batalla en los medios en la que no faltaron acusaciones de infidelidades y hasta de maltrato. Pepe Sancho murió en 2013 a los 68 años.