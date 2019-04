Una manzana programable

Con esta 'Manzana programable', imagen que resultó ganadora en la modalidad Alimentación y nutrición del certamen Fotciencia, Jesús Miguel Rodríguez Castaño quiso mostrar que la tecnología actual es capaz de modificar los alimentos “desde sus procesos de producción -algunos tan desconocidos como la irradiación de alimentos o la pasteurización por altas presiones- hasta la modificación del ADN. Lamentablemente, muchas de estas tecnologías no son populares y por ello no tienen éxito comercial, aunque su seguridad esté demostrada en la mayoría de ocasiones”.

Una manzana abierta no es precisamente la mejor modelo para fotografiar. Cuando la cortas, “tiende a pardear al entrar en contacto el oxígeno con los polifenoles de la pulpa”. ¿Por qué sucede esto? Rodríguez Castaño explica que “un tipo de enzima llamada polifenoloxidasa provoca la polimerización de los polifenoles, dando compuestos de color rojo-pardo”. Para impedirlo, empapó la zona del corte de la manzana con zumo de limón, “que reduce la acidez a un pH en el que la enzima no puede funcionar y se inhibe el pardeamiento”. Así pudo concentrarse en la fotografía y no tener que trabajar a contrarreloj.

En el plano fotográfico, lo más complejo fue la iluminación. Este técnico de laboratorio en la Universidad Rey Juan Carlos para el Grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos tuvo que hacer varias pruebas con flashes de mano para lograr la iluminación que buscaba para lograr que “los procesadores y resistencias se intuyeran pero no se vieran claramente y eso es difícil de conseguir con una manzana debido a su tamaño”.

El certamen Fotciencia saca cada año a la luz las mejores imágenes científicas. Esta iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que cuenta con la colaboración de la Fundación Jesús Serra ha cumplido ya su 16 edición.

