Test: ¿qué tal se te dan las tildes?

¿Escribirías 'tilde' o 'tílde'? Por mucho que fonéticamente se acentúe la primera sílaba, la palabra tilde, no la lleva. La razón la recoge una de las normas básicas de acentuación: las palabras llanas que terminan en 'n', en 's' o en vocal, no se acentúan gráficamente. Y, por mucho que se estudien durante la Educación Primaria, esto es algo que da quebraderos de cabeza muchos años después.

Porque el problema no surge solo si se habla de no acentuar cuando toca, sino también viceversa: acentuar donde no toca. Por ejemplo, las palabras 'heroico', 'continuo', 'guion', 'ponme', 'dio', 'vio' o 'fue', tal y como explica la Fundéu, no llevan tilde, aunque pueda parecerlo.

Por supuesto, las tildes no son el único problema que surge con durante la escritura y que acumula muchos errores habituales y, si no lo crees, comprueba si eres capaz de aprobar este test de ortografía básica.

Otra prueba de ello son las numerosas consultas que recibe la Real Academia de la Lengua Española, muchas de ellas a través de redes sociales como Twitter. Una asidua usuaria de esta táctica exprés para resolver dudas es la persona que se esconde detrás del perfil de 'La vecina rubia', cuya consulta más reciente al organismo académico fue si 'puto-' podría emplearse como prefijo intensificador de la misma forma que puede hacerse con 'super-'. Así, la expresión 'putorápido' o 'putoincreíble', podrían aceptarse como correctas. A lo cual el Community Manager que gestiona la cuenta no dudó en contestar con una solución a la duda planteada.

En un lenguaje tan rico como es el castellano y que crece cada año con nuevas expresiones, incluyendo extranjerismos, es normal que salte la incertidumbre, pero hay tres reglas básicas que nunca se deben olvidar y pueden ayudar a resolver muchas dudas:

1. Las palabras agudas que terminan en ‘n’, ‘s’ o vocal, se acentúan.

2. Las llanas que hacen lo mismo, no.

3. Las esdrújulas sí se acentúan, a excepción de aquellas que se hayan formado al añadir a un adjetivo que no se acentúa, el sufijo -mente.

