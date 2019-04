¿Aprobarías este test de ortografía básica?

Según el Instituto Cervantes, el idioma español es hablado por unos 560 millones de personas en todo el mundo. Esta gran cifra y la dispersión de los hablantes hace que se presenten diferentes variantes y singularidades en función del territorio en el que se habla. Y cuando se trata de escribir, aparecen las faltas de ortografía.

A pesar de que las faltas de ortografía no impiden el acceso a la universidad, pueden hacer que el mensaje que se quiere transmitir no sea bien interpretado por el receptor e, incluso, que quien las comete quede mal en ocasiones en las que no le gustaría, como por ejemplo, a la hora de redactar el currículum para solicitar un empleo.

Instituciones como la Real Academia Española o la Fundación del español urgente (Fundéu) alertan cada cierto tiempo de algunos de los errores más comunes que se cometen al escribir en español. Pero a pesar de que estos esfuerzos se unen a otros, por parte de la RAE, como el de actualizar el diccionario e incluir vocablos extranjeros de uso común entre los hispanohablantes a la grafía española y evitar de esta forma errores ortográficos de adaptaciones libres, las faltas de ortografía siguen proliferando y han llegado a dispararse.

A la labor de divulgación y corrección de las instituciones oficiales se ha sumado, recientemente, La vecina rubia, un personaje de ficción promueve a través de sus redes sociales, y de otras iniciativas, la erradicación de este tipo de errores. Siempre a través del humor.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que tanto institucionalmente como a través de las redes sociales se intentan llevar a cabo para promover la correcta escritura, sigue siendo muy habitual encontrar errores ortográficos ‘típicos’ como, por ejemplo, casos en los que se confunden "ay", "ahí" o "hay" o "haber", "aver" y "a ver".

¿Te atreves a comprobar si serías capaz de aprobar un examen de ortografía sobre estos errores tan comunes?