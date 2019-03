Galaxy S10 Plus, el Aleph de Samsung

Según Borges, el Aleph era pequeño punto en el que se concentraba todo el universo, un lugar en el que confluían pasado, presente y futuro. Y eso mismo es lo que representa el agujero de la pantalla del S10 Plus de Samsung, un futurista y muy bonito teléfono que bebe de la tradición de sus antecesores, heredando muchas de sus características, y pone en nuestras manos –en el presente– lo que la compañía cree que será el futuro de la telefonía móvil.

En la mano, el S10 Plus no pesa, al menos, no todo lo que debería pesar un teléfono de 6,4 pulgadas construido enteramente de cristal y aluminio. Son 170 gramos de belleza que se traducen en 170 gramos fragilidad. Ir con el en la mano sin una funda es una temeridad, pero estropear su diseño con una carcasa abultada parece también un pecado.

El único reproche que le podemos hacer, más allá de su delicadeza, es que el botón de desbloqueo está en una posición algo elevada, tal vez para diferenciarlo del botón Bixby, del que hablaremos más adelante.

La mejor pantalla móvil

Pero, por encima de su aspecto, lo que destaca es su pantalla. Un panel Amoled QHD (aunque para ahorrar batería, la propia Samsung recomiendo dejarla en formato Full HD+) de 6,4 pulgadas. Se trata de un frontal extremadamente brillante (12.000 nits), que se ve estupendamente a plena luz del día y cuyo agujero en la parte superior derecha –para albergar las cámaras– le da un aspecto futurista y asimétrico.

La ranura para SIM y Micro SD del S10 Plus no acepta dos tarjetas de teléfono y una de memoria, el usuario tendrá que elegir Heraldo.es

La pantalla cuenta también con HDR+ y, aunque todavía no hay mucho contenido en este formato, el propio móvil es capaz de grabar vídeos con esta tecnología.

​Al contar con una pantalla de 16:9, a la hora de ver vídeos de YouTube, el usuario deberá elegir entre visualizarlos con un par de franjas negras a los lados, o ampliarlos perdiendo algo de información y con el agujero de las cámaras en una de las esquinas. Lo cierto es que el ojo se adapta rápidamente al agujero y en nuestras pruebas a penas nos ha molestado.

A esta gran pantalla, le acompaña, afortunadamente, un excelente apartado de audio. El S10 Plus es el Galaxy con sonido más potente y nítido que hemos probado. Sus altavoces estéreo cuentan con el efecto envolvente del sistema Dolby Atmos. Además, Samsung ha mantenido el conector de auriculares, una especie en verdadero peligro de extinción, algo que muchos agradecerán.

Fluidez extrema

El Exynos 9820 con 8 GB de RAM hace que el teléfono se deslice suavemente bajo los dedos del usuario sin importar cuántas ‘apps’ tengamos abiertas. La capa de personalización de Samsung, rebautizada como One UI, se ha simplificado en diseño, dejando todo lo importante más a mano, centrando el aérea de uso en la parte inferior, al alcance de los dedos del usuario.

One UI es la nueva capa de personalización de Samsung sobre Android Pie Heraldo.es

El S10 Plus mantiene y añade cientos de opciones de personalización que los amantes del ‘tuneo’ agradecerán, cambiando los botones de navegación por gestos, recalibrando la viveza de los colores, activando un modo de lectura que no dañe los ojos o dando un aspecto más oscuro al conjunto aplicando un modo noche.

Pero no todo son buenas noticias: Bixby sigue ahí. Al menos, el asistente virtual de Samsung ahora habla español. Sigue teniendo un botón dedicado con el que podemos invocarle para pedirle que ponga una alarma, cambie algún ajuste del teléfono o responda a una pregunta, siempre que sea fácil. Afortunadamente, este pulsador se puede ahora cambiar de función, haciendo que abra cualquier otra ‘app’ del teléfono.

Batería muy buena, pero no la mejor

El S10 Plus tiene carga inalámbrica rápida, pero su nuevo cargador aún no está a la venta y los viejos tardan más de 3 horas en cargar el terminal Heraldo.es

En cuanto a batería, con 4.100 mAh, el S10 Plus es un terminal maratoniano, capaz de aguantar jornadas enteras de uso intensivo. Pero, por desgracia, no está en lo más alto del podio. Con 4.200 mAh y una mejor gestión de batería, el Mate 20 Pro le supera tanto en autonomía como a la hora de rellenar el depósito. El S10 Plus tiene una carga rápida que rellena el 100% en solo hora y media. Además, cuenta también con carga inalámbrica 2.0 y carga inversa, que le permite ceder energía a otros dispositivos con esta tecnología, como relojes inteligentes o los nuevos auriculares Galaxy Buds.

Fotografía: 5 sensores, 4 cámaras

Aunque a simple vista el S10 Plus parece tener 5 cámaras, solo cuatro de sus ojos pueden grabar y hacer fotografías, el quinto es un sensor de profundidad destinado a mejorar los resultados de la cámara selfi. Por detrás, el S10 Plus repite los mismos sensores que el S9 y el Note de 2018, lo que se traduce en un sensor de 12 Mpx con apertura variable capaz de hacer excelentes fotos con mucha luz y muy buenas instantáneas cuando cae la oscuridad. También, volvemos a encontrarnos un teleobjetivo de apertura 2.4 que facilita el zoom óptico x2 sin perder calidad. A este binomio se suma este año un gran angular excepcional que, aunque deforma un poco la escena, abre un nuevo mundo de posibilidades a la hora de hacer fotos grupales o a paisajes.

El S10 Plus está disponible también con una trasera de cerámica Heraldo.es

El apartado selfis es excepcional en fotografía y sobre todo en vídeo, con la posibilidad ahora de grabar en 4K. Además, la aplicación de cámara es muy completa y fácil de usar. Tiene efectos nuevos de desenfoque que se pueden aplicar a posteriori y mantiene extras como la grabación en cámara superlenta y la creación de GIF animado con solo mantener pulsado el botón de disparo.

En definitiva, aunque es difícil justificar la compra de un terminal de más de 1.000 euros, si vamos a hacerlo, el Galaxy S10 Plus es, sin duda, el mejor y más completo teléfono en el que podemos invertirlos.