5 cosas que nos gustan del Galaxy S10 Plus

Los nuevos Galaxy S10 de Samsung saldrán a la venta el próximo 8 de marzo por precios que oscilan entre los 750 y los 1.600 euros. En Cosas con botones estamos probando el Galaxy S10 Plus de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, la versión más económica del hermano mayor de la familia, que alcanzará los 1.009 euros. Mientras preparamos el análisis completo, aquí os dejamos las 5 cosas que más nos han gustado hasta ahora del nuevo buque insignia de Samsung. Y, como no todo pueden ser buenas noticias, también hemoso publicado ya las 5 cosas que menos nos han gustado del S10.

Un móvil muy completo 1 Diseño todopantalla, potencia de sobra para cualquier tarea, un software renovado gracias a una nueva capa de personalización, cuatro cámaras y un sensor de profundidad, 4.100 mAh de batería, carga inalámbrica, carga rápida, carga inalámbrica inversa, sonido estéreo potente y nítido con Dolby Atmos, la mejor pantalla del mercado Amoled con resolución QHD plus de 6,4 pulgadas, resistencia al agua, sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla, desbloqueo facial ultra rápido, conector de auriculares... El Samsung Galaxy S10 Plus no ha sorprendido con nada nuevo, pero tampoco le falta de nada.

Cinco sensores fotográficos 2 No hay sorpresas. Las cámaras de este Galaxy siguen estando en el 'top' de la telefonía móvil. Samsung no ha tocado prácticamente nada de su cámara principal (12 Mpx con apertura dual f/1.5 y f/2.4 y estabilización óptica) ni de su zoom x2 (12 Mpx con apertura d f/2.4 y estabilización óptica) lo que le permite seguir haciendo grandes fotos. El nuevo S10 Plus añade un sensor de 16 Mpx gran angular. También mejora en la cámara frontal (10Mpx) a la que se ha añadido un sensor de profundidad (8 Mpx). En conjunto estos sensores son capaces de tomar fotos espectaculares nada más sacar el S10 Plus del bolsillo.

Mucho diseño, poco peso 3 Pero lo que más llama la atención de la nueva familia S10 es sin duda su diseño con pantalla agujereada. Para no tener que rendirse al 'notch' de Apple, Samsung ha abierto un pequeño orificio en la pantalla albergar las cámaras frontales y ofrecer un frontal todopantalla. El resultado es espectacular, una vez tienes el S10 Plus en la mano, el resto de móviles parecen teléfonos del pasado. Además también sorprende mucho el peso del grandote de la familia Galaxy: Samsung ha conseguido meter una pantalla de 6,4" y una batería de 4.100 mAh en un terminal que solo pesa 175 gramos.

El rey de la imagen... y del sonido 4 La pantalla del S10 Plus es la mejor Amoled sobre la faz de la tierra. Mantiene los laterales ligeramente curvados, tiene una resolución QHD+ ( 1440x3040 px - 19:9 - 526ppi) con certificado HDR10+, un mapeado de tonos dinámico para ofrecer un contraste y unos colores reales. El brillo de la pantalla (1200 nits) también es uno de los mejores que hemos visto, lo que ofrece muy buena visibilidad en exteriores a pleno sol Samsung tampoco ha descuidado el sonido: sus altavoces estéreo con sonido envolvente Dolby Atmos son más potentes que nunca y tienen también gran nitidez. Además, es de los pocos que mantiene el conector de auriculares, algo que muchos agradecerán.