5 cosas que no nos gustan del S10 Plus

El Samsung S10 Plus saldrá a la venta el próximo 8 de marzo a un precio base de 1.009 euros (128 GB/8 GB RAM), por semejante cantidad de dinero cabría esperar el móvil perfecto, sin embargo, el hermano mayor de la familia S10 tiene fallos. Si ayer destacábamos los aciertos de este candidato a mejor móvil del mundo hoy señalamos algunos de los aspectos que nos gustaría que Samsung mejorara en el futuro.

Batería buena, pero no excelente 1 Con 4100 mAh es el Galaxy S con más batería de la historia y su comportamiento es muy bueno, pero existen otros terminales con más depósito y mejor gestión de la energía que le ganan. El S10 Plus puede aguantar más de un día con un uso moderado del terminal, pero con un uso muy intenso es posible que el usuario tenga que cargarlo para aguantar una jornada larga de 18 horas. La gestión inteligente automática de la autonomía funciona, por otro lado muy bien. El S10 Plus cuenta también con carga rápida, capaz de cargar el 'smartphone' por completo en hora y media. No es la más rápida del mercado, Huawei solo tarda una hora en cargar los 4.200 mAh de su Mate 20 Pro. La carga inalámbrica también ha mejorado en velocidad, pero con un cargador antiguo puede tardar hasta tres horas en rellenarse por completo.

Tan bonito como frágil 2 A pesar de que cuenta con protección Gorilla Glass 6, diversos test de caídas que se han publicado en internet en los últimos días han demostrado que el S10 Plus es un terminal sumamente frágil a los golpes. Tanto la parte trasera como la delantera están echas de cristal, y los bordes curvados, aunque le dan un aspecto único, añaden mucha fragilidad. Nuestra recomendación: comprar lo antes posible una buena funda o asegurarlo. Existe una versión con una parte trasera de cerámica en los modelos con más almacenamiento.

No apto para todos los bolsillos 3 El S10 Plus no es un terminal apto para todos los presupuestos. Además, ahora Samsung no solo compite contra otros fabricantes como Xiaomi o OnePlus, que ofrecen móviles con características similares por la mitad de precio; la versión 'barata' de la familia Galaxy -el S10e- cuenta con la misma potencia, un diseño muy similar y dos cámaras de fotos de gran calidad por casi 300 euros menos.

O dual SIM o SIM+MicroSD 4 Al igual que sus predecesores de 2018 los Galaxy de este año tienen la posibilidad de ampliar su memoria a través de memorias MicroSD de hasta 512 GB. La bandeja también tiene espacio para dos tarjetas SIM (por ejemplo: una para la línea personal y otra para la del trabajo) con conectividad 4G. Pero desgraciadamente el usuario tendrá que elegir: o mete dos líneas de móvil o una tarjeta SIM y una MicroSD. Otros móviles más modestos tienen espacio para las tres tarjetas.