Ronaldo, 'el insensible', despierta la ira de las redes

Una simple foto, un 'selfie' tomado ayer mientras volaba en su jet privado de Turín a Madrid, para ser juzgado por un delito contra la hacienda pública, ha desatado la ira de las redes contra Cristiano Ronaldo. Le acusan de 'insensible' por hacer ese gesto el mismo día se dio a conocer la desaparición, en un siniestro aéreo, del nuevo jugador del Cardiff, Emiliano Sala.

El delantero argentino volaba a la ciudad británica en el avión del club cuando se perdió la señal del vuelo al cruzar el Canal de la Mancha. Sus últimos audios son de lo más dramáticos: “Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero ya saben… Papá, qué miedo tengo”.

Por eso, nadie entiende ese afán de Ronaldo de presumir de jet privado en un momento tan duro para el fútbol internacional. Y menos todavía cuando el vuelo que tomaba lo llevaba directo a los juzgados acusado de defraudar a la hacienda pública, de la que se benefician los cientos de usuarios que hoy han criticado duramente su insensibilidad.