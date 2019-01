Desaparece una avioneta con el futbolista argentino Emiliano Sala a bordo

La Guardia Costera británica dijo en un comunicado que estaba colaborando con sus efectivos en Guernsey en la búsqueda de una avioneta ligera perdida en las cercanías de Alderney, una de las Islas del Canal, pero que el aparato, un PA 46 Malibú, no había sido hallado aún. La policía de Guernsey dijo que la avioneta perdida volaba desde Nantes a Cardiff con dos personas a bordo.

El club de fútbol Cardiff City ha manifestado este martes su "preocupación" por la suerte de Emiliano Sala. El club inglés, que fichó al delantero, de 28 años el pasado sábado, precisó que está "buscando luz" sobre el avión, que al parecer desapareció sobre la isla de Alderney.

