Europa se queda sin Big Mac de McDonald's

Europa se queda sin Big Mac. Y todo por orden judicial. La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha establecido que McDonad's ya no podrá usar esa denominación para uno de sus productos estrella.

La batalla la inició hace dos años una cadena irlandesa de hamburgueserías, Supermac's. Esta denunció entonces un caso de 'bulliyng' empresarial por parte del gigante estadounidense que, según ellos, vetaba su expansión por otros lugares de Europa con el argumento de que el parecido entre "supermac" y "bigmac" suponía una competencia desleal y podría confundir a los clientes.

Los irlandeses no se arredraron y llevaron a McDonad's hasta la justicia europea. Y ahora, la Oficina de la Propiedad Intelectual ha establecido que los estadounidenses no han demostrado un "uso genuino" de la denominación y que, por tanto, no tienen derecho a usarla.