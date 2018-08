¿A quién va dirigida la fotografía que subió Selena Gomez a sus redes sociales?

Tras la sorprendente pedida de mano de Justin Bieber a la modelo Hailey Baldwin, su ex-pareja, la cantante y actriz Selena Gomez, ha respondido con una foto en la que lucía un bikini de terciopelo baby blue y unas gafas de sol cat-eye.Tan solo unas horas después de que los medios de comunicación asegurarán ver el momento en que el canadiense le propuso matrimonio a la modelo en las Bahamas, una de las mejores amigas de la cantante publicó una fotografía de ambas disfrutando de un paseo en yate por los alrededores de Nueva York. Gomez salia muy sonriente y no había ni rastro de preocupación o lamentos por el anuncio del compromiso.

Pese a que hace varios meses el regreso de Bieber y Gomez inició rumores de una posible boda, incluso Bieber fue a la boda de su padre acompañada de Gomez, ambos decidieron seguir con sus vidas por separado. Y el canadiense no tardo mucho en olvidar a la cantante y regresar con otra de sus exnovias, Hailey Baldwin. Nadie se esperaba esta noticia y menos aún que cuatro meses después le estaría pidiendo matrimonio a otra de sus exs.

¿Qué habrá pensado Selena de que su ex novio, uno de sus grandes amores, le haya pedido matrimonio a la modelo? Con la trayectoria que lleva en las redes sociales, se preve que la actriz no publique nada relacionado con el compromiso de su ex. Así, estas manifestaciones que vemos en las redes sociales de sus amigos dejan leer entre líneas la clara demostración de que no le importa en absoluto. Asimismo, recientemente la cantante ha sido vista pasando mucho tiempo con el productor italiano Andrea Lervolino, con quien, según fuentes, podría estar iniciando una relación sentimental.