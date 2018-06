Stafano Gabbana insulta a Selena Gomez en Instagram

Lo ha hecho en una publicación italiana dedicada a la moda, The Catwalk italia, que ha mostrado en su cuenta de Instagram un combo de cinco fotos en los que se ve a la joven con otros tantos vestidos rojos y se anima a los lectores a elegir su modelo favorito.

En lugar de escoger, Gabbana ha aprovechado para lanzar su insulto. Y lo ha hecho dos veces, porque además de escribirlo en italiano, lo ha dejado también en inglés ("She's so ugly!").

El mensaje procede de la cuenta oficial del diseñador, que es muy activo en las redes sociales, aunque habitualmente se limita a mostrar su diseños o detalles de su vida.

En Instagram, desde luego, no han sido muy bien recibidas sus palabras. Y tras sus comentarios, cientos de personas le han reprochado sus insultos a la actriz, que se hizo famosa como chica Disney y ha crecido convertida en una estrella de la televisión y de la música en Estados Unidos. Ha habido incluso quien le ha recordado que Gomez ha lucido en varias ocasiones diseños de Dolce&Gabana lo que, a su entender, hace aún más irrespetuosos el comentario.

Y no solo eso. En la misma cuenta de The Catwalk Italia le llaman grosero, abusón y le recuerdan la responsabilidad del mundo de la moda en lo que se refiere a evitar el 'bulliyng' y los problemas de autoestima de las mujeres que se alejen de los cánones de belleza de las modelos. Son muchos los que le exigen que se disculpe ante la joven, aunque de momento, el diseñador no se ha manifestado.

Eso sí, y para tranquilidad de Selena, frente a los insultos de Stefano Gabbana hay cientos de mensaje de fans que se muestran deslumbrados con su belleza. La joven no tiene que preocuparse: sus admiradores no la olvidan.