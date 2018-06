Descubre cuánto tiempo has gastado en ver tu serie favorita

No hay nada más emocionante que engancharte a una nueva serie . La intriga por ver qué deparará cada capítulo, la tensión cuando el argumento da un vuelco o la tristeza cuando desaparece alguno de tus personajes favoritos. Estos sentimientos son muy comunes, ya que desde que llegaron plataformas como Netflix , la fiebre de los apasionados de las series se ha expandido.

Si tú también has caído rendido ante los encantos de una producción, seguro que habrás vivido la cuenta atrás hasta el inicio de temporada o los maratones interminables de capítulos por no poder esperar para ver que va a ocurrir. Invertir el tiempo en series nunca es un error, ¿o tal vez sí?

Alguna vez te has planteado cuántas horas has dedicado a ver capítulos. Esta lista te ofrece cuánto tardarías en devorar las series más populares.

'Anatomía de Grey'

Desde que en 2005 la BBC abriera las puertas del Seattle Grace Hospital, millones de personas se han enganchado a la historia de Meredith Grey. Tanto es así que si los que no se han perdido ni un detalle de sus 14 temporadas sumasen todo el tiempo que han invertido daría un total de 9 días y 9 horas.

'The Walking Dead'

El apocalipsis zombi comenzó en la pequeña pantalla y pronto se propagó infectando a millones de 'fans' por todo el mundo. Si eres de los pocos que aún no han sucumbido al fenómeno 'The Walking Dead', necesitarás 4 días, 14 horas y 1 minuto para poder ver todos los episodios consecutivos.

'The Big Bang Theory'

Las estridencias de Sheldon Cooper o la historia entre Penny y Leonard. Estas son solo alguna de las razones por las que 'The Big Bang Theory' se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Para volver a ver esta producción del tirón son necesarios 3 días, 20 horas y 46 minutos.

'Juego de Tronos'

Si no quieres ver 'spoilers' y ser el único que no puedes hablar cuando Daenerys Targaryen o John Nieve se adueñan de la conversación, necesitarás 3 días y 9 horas de encierro para hacer un maratón completo de la saga.

'Narcos'

¿Cuantas veces has oído la mítica frase de ‘plata o plomo’? La serie 'Narcos' es todo un éxito en la actualidad. Si aún no te has sumergido en la vida de Pablo Escobar, solo necesitarás 1 día, 4 horas y 20 minutos para conocer la historia de uno de los narcotraficantes más famosos.

'Breaking Bad'

'Breaking Bad' es considerada una de las series de culto de los últimos tiempos, seguro que conoces a alguien que la haya visto, así que si deseas conocer este éxito, resérvate 1 día, 22 horas y 30 minutos para este fin.