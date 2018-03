Ha llegado marzo y, con él, estas nuevas series en Netflix

Si el pasado mes de febrero Netflix estrenaba 12 series nuevas, este mes de marzo cuenta con 10, entre originales o estrenos en exclusiva. Allá van:

Alexa & Katie: 23.03.2018

Una comedia adolescente en línea con 'Trece razones' de Heather Wordham, la creadora de Hannah Montana, que cuenta la historia de dos amigas inseparables comparten la emoción de dar el paso y llegar al instituto, con toda la evolución que ello conlleva. Sin embargo, la alegría se empañará al conocer la noticia de que Alexa debe iniciar un tratamiento contra el cáncer.

B: The Beginning: 2.03.2018

Netflix apuesta por el anime en esta serie de doce episodios que relata una distopía en la que un grupo de científicos se embarca en la ambiciosa tarea de crear el ser humano perfecto. El resultado son una serie de niños prodigios que, tras ser internados para ser entrenados, son secuestrados por una organización que pretende usar sus poderes para dominar el mundo.

Collateral: 9.03.2018

Un pizzero es asesinado a tiros. Puede parecer un accidente, pero la detective Carey Mulligan tiene sospechas de que no ha sido fortuito. Una miniserie de cuatro capítulos dirigida por la creadora de 'Orange is the new black' y creada por el guionista de 'Las Horas'.

Edha: 16.03.2018

Una mujer que puede alcanzar el top de su carrera profesional en el mundo de la moda. Un hijo. Un modelo inmigrante. Una relación de amor entre ambos. Y en medio de todos ellos, una venganza. Un thriller dramático de origen argentino.

Ghost Wars: 2.03.2018

En un pueblo pequeño de Alaska donde los prejuicios están a la orden del día, una serie de sucesos y presencias inexplicables trastocan la tranquila vida de quienes allí habitan. Roman, que lleva años ocultando sus poderes para no ser señalado por sus vecinos, deberá decidir si sacarlos a la luz y poner en riesgo su reputación o mantenerse al margen.

On My Block: 16-03-2018

Serie de adolescentes que tratan de encontrar su camino en la vida mientras compaginan amor, amistad e instituto. Marca Netflix.

Requiem: 23.03.2018

Una apuesta por un thriller psicológico de la BBC que comienza con la desaparición de una niña. La serie, grabada en Wales muestra la belleza del paisaje británico, entremezclado con la apuesta por lo sobrenatural.

Tabula Rasa: 15.03.2018

Mie está recluida en un psiquiátrico por padecer amnesia cuando un giro de los acontecimientos la convertirá en testigo y sospechosa de una desaparición. Una serie con firma belga.

The Defiant Ones: 23.03.2018

¿Cómo es la vida de una super estrella del hip hop y el rap? como Eminem o Gwen Stefani o Snoop Dogg? Un repaso de las carreras de artistas exitosos, sus inicios y su despegue.

Túnel de corrupción: 23.03.2018

Serie brasileña inspirada en una trama de corrupción generada en torno a empresas petroleras y de construcción que un grupo de investigadores luchará por sacar a la luz.

Otras novedades para marzo

Nuevos capítulos o temporadas: ‘Jessica Jones’, ‘Santa Clarita Diet’, ‘Love’, ‘Una serie de catastróficas desdichas’, ‘Black Dinastía’, ‘Lightning’, ‘Sucesor designado’, ‘Shadowhunters: The Mortal Instruments’.

‘Jessica Jones’, ‘Santa Clarita Diet’, ‘Love’, ‘Una serie de catastróficas desdichas’, ‘Black Dinastía’, ‘Lightning’, ‘Sucesor designado’, ‘Shadowhunters: The Mortal Instruments’. Series documental: arrancan las primeras temporadas de ‘Flint Town’, ‘Rapture’ y ‘Wild Wild Country’.

arrancan las primeras temporadas de ‘Flint Town’, ‘Rapture’ y ‘Wild Wild Country’. Ampliación de catálogo: estreno de ‘Velvet Colección’ y continuación de ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Cómo defender a un asesino’, ‘Crazy ExGirlfriend’, ‘Érase una vez’ y ‘Ricky y Morty’.

