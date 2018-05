¿Es mejor estar soltero o en pareja?

No dar explicaciones a nadie, olvidarse de los compromisos a los que tu pareja te "obliga" a ir, no aguantar a ese cuñado en las cenas que sabe más que nadie .... para muchos, la soltería es el mejor estado sentimental posible, pues aleja de compromisos y situaciones que no siempre son agradables de cumplir. Recurrir a Cupido para buscar a la famosa media naranja ha dejado de ser prioritario para muchos, y aunque estar en pareja también tiene su ventajas, varios estudios señalan los beneficios de disfrutar de la vida en soledad. A continuación se resumen algunos de ellos:

Tiene redes sociales más fuertes : Y no hablamos de seguidores y 'likes'. Un estudio realizado en 2015 apunta que las personas solteras son más propensas a relacionarse con su entorno, a ayudar y recibir ayuda de sus amigos y conocidos, con diferencia de las personas que están en pareja. Esto les permite establecer lazos de amistad más fuertes que, en ocasiones, se pierden estando en pareja.

: Y no hablamos de seguidores y 'likes'. Un estudio realizado en 2015 apunta que las personas solteras con diferencia de las personas que están en pareja. Esto les permite establecer lazos de amistad más fuertes que, en ocasiones, se pierden estando en pareja. Son más felices. El hecho de ampliar tu red social también contribuye a la felicidad, y así lo asegura un informe publicado en 2008 en el British Medical Journal: las personas que tenían contacto regular con 10 o más personas eran significativamente más felices que las que no, y las personas con menos amigos eran menos felices en general.

El hecho de ampliar tu red social también contribuye a la felicidad, y así lo asegura un informe publicado en 2008 en el British Medical Journal: las personas que tenían y las personas con menos amigos eran menos felices en general. Pueden presumir de cuerpo . Las personas sin pareja dedican más tiempo a practicar ejercicio físico, y eso se traduce -en muchas ocasiones- en una mejora de la forma física. De hecho, un estudio de la revista Social Science and Medicine comparó los índices de masa corporal de más de 4.000 personas de nueve países europeos y descubrió que las personas solteras tenían un IMC más bajo que las personas casadas.

. Las personas sin pareja dedican más tiempo a practicar ejercicio físico, y eso se traduce -en muchas ocasiones- en una mejora de la forma física. De hecho, un estudio de la revista Social Science and Medicine comparó los índices de masa corporal de más de 4.000 personas de nueve países europeos y Duermen como un lirón. Además de la importante ventaja de que toda la cama sea para uno mismo -adiós ronquidos, patadas y robos de mantas-, los que no tiene pareja concilian mejor el sueño y duermen mejor, en concreto, un promedio de 7,13 horas.

Además de la importante ventaja de que toda la cama sea para uno mismo -adiós ronquidos, patadas y robos de mantas-, los que no tiene pareja concilian mejor el sueño y Sí, tienen más sexo. Una macroencuesta realizada a casi 30.000 estadounidenses, con datos recogidos entres los años 1989 y 2014, concluyó que aquellas personas que tenían pareja estable tenían una vida sexual mucho menos activa que las que estaban solteras.