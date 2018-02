¿Cómo eres según tu nombre?

Divertidas, alegres, optimistas, testaduras... cada persona es un mundo. Sin duda, los rasgos de personalidad son los que caracterizan a cada individuo y lo hacen diferente del resto. Además, no hay nadie mejor que uno mismo para conocerse. Seguramente sepas a la perfección tus manías, defectos y virtudes, pero puede que alguno de estos rasgos escape de tu control. Por ejemplo, ¿y si tu nombre dice más de ti de lo que piensas? Aunque parezca una auténtica locura, ya que la elección de esta palabra que te denominará el resto de tu vida no depende de ti sino de tus progenitores y por tanto no puede reflejar tus gustos o preferencias, descubrir los aspectos de la personalidad a través del apelativo se ha convertido en todo un fenómeno viral.