La marihuana aumenta once veces el riesgo de sufrir esquizofrenia en adolescentes

El riesgo de que un adolescente, entre doce y 19 años, tenga un trastorno psicótico en cualquier momento es once veces mayor si consume cannabis, según un estudio de la Universidad de Toronto. El análisis se basó en los datos de 11.000 personas hasta los 33 años, que acudieron a hospitales o ambulatorios por problemas de salud mental. Entre las causas de ingresos más comunes estaba la esquizofrenia, con síntomas como delirios, alucinaciones, retraimiento social y deterioro cognitivo.

El estudio, si bien encontró ese aumento del riesgo entre adolescentes, no lo halló entre personas en "edad adulta temprana" (entre 20 y 33 años), lo que apunta a una de las conclusiones del estudio: "La adolescencia es un período de riesgo más sensible que la edad adulta en cuanto al efecto del consumo de cannabis en el desarrollo del trastorno psicótico". Los autores del artículo 'Asociación entre el consumo de cannabis y el riesgo de trastorno psicótico según la edad', publicado en 'Psychological Medicine' de la Universidad de Cambridge, este miércoles, alertan que "la adolescencia es un momento vulnerable para consumir cannabis".

Hay más. Esa relación va en aumento debido a que la potencia de los productos cannabinoides también se incrementa. La "potencia promedio" del THC (tetrahidrocannabinol, elemento psicoactivo de la marihuana) se elevó "aproximadamente del 1% en 1980 al 20% en 2018", contextualiza el Centro para la Adicción y la Salud Mental canadiense, que colaboró en la investigación. "La fuerte relación entre brotes psicóticos y adolescencia fue notablemente mayor que en estudios anteriores, lo que posiblemente refleja el reciente aumento de la potencia del cannabis", señala la investigación. "Utilizamos datos recientes con cannabis más potente que estudios de cohortes anteriores, lo que también puede haber contribuido a una medida de asociación más sólida".

¿Consumes hachís?

Para medir si el paciente era consumidor de marihuana, al ser atendido en el centro sanitario se le preguntaba: "¿Has consumido o probado alguna vez marihuana, cannabis o hachís?", El joven tenía seis opciones: Sí, sólo una vez; Sí, más de una vez; No; No lo sé; o Negarse, detallan en el artículo, cuyo primer autor es el investigador André J. McDonald. "Si el encuestado respondía que sí, se le preguntaba: ¿Lo ha usado en los últimos 12 meses? Sí; No; No lo sé; Rechazar. Luego se le interrogaba si había normalizado el consumo de cannabis en el último año. ¿Sí o no?". Esto se realizó con pacientes, la mayoría hombres, entre 2009 y 2012.

El resultado: el 77% había consumido marihuana en el último año. "La gran mayoría de los adolescentes que consume cannabis no desarrollará un trastorno psicótico pero, según estos datos, la mayoría de los adolescentes a los que se les diagnostica un trastorno psicótico probablemente tenga antecedentes de consumo de cannabis", ratificó McDonald. "Estos hallazgos son consistentes con la teoría del desarrollo neurológico de que los adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos del cannabis".

Esta investigación enciende las alarmas frente al consumo precoz de cannabis, sobre todo en el debate de la legalización para su uso terapéutico y recreacional.

Incógnitas

El Centro para la Adicción y la Salud Mental observa, no obstante, que "los investigadores no pudieron descartar por completo la causalidad inversa, ya que los adolescentes con síntomas psicóticos pueden haberse automedicado con cannabis antes de recibir un diagnóstico clínico".

Según esta organización todavía habría que indagar más para "decir definitivamente que el consumo de cannabis en adolescentes causa trastornos psicóticos. Los autores también señalan que sus estimaciones son sólo aproximadas, lo que sugiere que se requieren más estudios con muestras más grandes".