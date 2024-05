El superalimento bajo en calorías, rico en fibra y con propiedades antioxidantes

Una dieta equilibrada como la mediterránea y practicar deporte son dos de las claves para llevar una vida saludable. No obstante, dentro de esta alimentación variada se puede salir, de vez y en cuando, de la zona de confort y probar cosas nuevas. Como frutas tropicales a las que no estamos acostumbrados y, sin embargo, pueden aportarnos múltiples beneficios nutricionales. Y, existe una fruta desconocida en España que nos puede servir de ejemplo.

Hablamos de la Averrhoa carambola, una fruta subtropical de la familia de las Oxalidaceae procedente de Malasia, Indonesia y Filipinas, también conocida como carambola, tamarindo chino y fruta estrella. Se obtiene del árbol Averrhoa carambola, se cultiva mediante semillas y acodos e injertos en suelos ricos en materia orgánica y a temperaturas que oscilan entre los 20 y 32 grados centígrados. Por último, su cultivo se puede llevar a cabo hasta los 1.200 metros.

La carambola es conocida como fruta estrella porque recuerda a una estrella de 5 puntas, sobre todo cuando se corta de forma transversal. Su sabor es agridulce y aporta una frescura tropical distintiva en esta fruta. La pulpa se puede consumir con la piel, ya que es muy fina. Y, para los niños, es una fruta tropical muy divertida de comer por su forma y por su sabor.

Beneficios y propiedades de la carambola

Se ha demostrado la capacidad de la carambola en inhibir los radicales libres de oxígeno y otros radicales, debido a la presencia de sustancias como flavonoides, proantrocianidasas, vitamina C, saponinas betacarotenos, alcaloides, polifenoles y ácidos tánico y gálicos (Hidaka et al., 2006). La máxima capacidad antioxidante ha sido atribuida a los compuestos polifenolicos (Shui & Leong, 2004). Pero, no son los únicos beneficios

La carambola ayuda a perder peso. Apenas presenta calorías, por lo tanto, es ideal para incluirla en una dieta sana y equilibrada.

Apenas presenta calorías, por lo tanto, es ideal para incluirla en una dieta sana y equilibrada. Ayuda a regular el tránsito. La pulpa de la carambola posee mucha fibra soluble y, además, tiene propiedades laxantes, lo cual la hace muy buena para tomar en personas que padecen de estreñimiento.

Referencias bibliográficas

- Yang et al., 2015; Guevara et al., 2019

- Vinces, R. Y. M., Pérez, V. R. P., Cusme, M. I. M., & Zamora, M. J. C. (2022). Propiedades antioxidantes y nutricionales de la fruta y hojas del árbol averrhoa carambola. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores.

- Rocha, T. M., FREIRE JUNIOR, M., Sabaa-Srur, A. U., & Soares, C. M. (2010). Qualidade microbiológica de carambola (Averrhoa carambola L.) minimamente processada: benefícios da aplicação de revestimentos comestíveis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 21., 2010, Natal. Frutas: saúde, inovação e sustentabilidade: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2010. 1 CD-ROM..