Plantean dudas sobre el cribado de cáncer de mama en mujeres de 40 años

Un borrador de una guía actualizada de detección del cáncer de mama del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) recomienda realizar pruebas de detección para todas las mujeres con riesgo promedio a partir de los 40 años.

En un comentario de 'Annals of Internal Medicine', el doctor Russell Harris, ex miembro del USPSTF, dice que es posible que muchos no comprendan que se trata de una desviación de las recomendaciones anteriores de detección del cáncer de mama del USPSTF, aunque no haya surgido nueva evidencia de alta calidad.

El comentario resume el desarrollo de evidencia y recomendaciones del USPSTF durante los últimos 25 años. Las recomendaciones anteriores del USPSTF eran comenzar las pruebas de detección universales a los 50 años y ayudar a las mujeres de 40 años a tomar decisiones individuales sobre cuándo comenzar las pruebas de detección.

Siempre existe la posibilidad de sufrir daños con las pruebas de detección. El fundamento de esta recomendación anterior fue que el beneficio potencial de comenzar las pruebas de detección a los 40 años es pequeño, mientras que el beneficio potencial es mayor para las mujeres que comienzan las pruebas de detección a los 50 años.

Por lo tanto, la idea era que las mujeres de 40 años deberían tomar una decisión individual e informada sobre el screening en función de las preferencias y valores de cada mujer.

Los daños de las pruebas de detección incluyen no sólo falsas alarmas, con procedimientos adicionales y ansiedad, sino también encontrar un "cáncer" de crecimiento lento que nunca progresaría hasta amenazar la vida de la mujer. Este "sobrediagnóstico" conduce a tratamientos innecesarios y a consecuencias que cambian la vida.