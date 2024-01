Los pediatras instan a la vacunación: "Es un error pensar que el sarampión ha desaparecido"

"Las vacunas mueren de éxito", sostienen los pediatras, y eso hace que enfermedades "tan graves" como el sarampión o la polio -que antaño causaban muertes de forma dramática en Aragón y el resto de España- "se olviden" porque gracias a la vacunación hoy están prácticamente erradicadas.

"Es un error pensar que el sarampión ha desaparecido. Surgen brotes en algunos países europeos como el que ha saltado a las noticias estos días, y además en África y en Asia hay países donde sigue circulando el sarampión", recuerda la doctora Teresa Cenarro, del centro de Salud de Sagasta.

Los más de 3.000 casos de sarampión y tres muertos -entre ellos dos niños- registrados en Rumanía, y recogidos en el último Boletín Epidemiológico de Aragón, así como las bajas coberturas vacunales que condenan al resto de Europa a un rebrote, han hecho saltar las alarmas y obligan a la población a no bajar la guardia.

"Para que no circule el sarampión hay que tener una tasa de vacunación superior al 95%. En España, descendió un poco con la covid, pero se va recuperando. Aun así hay que poner mucho énfasis en que hay que vacunarse para impedir la circulación del virus, pues si hay familias que dejan de vacunar a sus hijos se crea una bolsa de niños susceptibles de poderse infectar y entonces sí que podrían producirse casos y brotes", explica Cenarro.

Para que esto no ocurra, es necesario que el 95% de la población esté vacunada. En Aragón, por encima de la media del resto de España, los niños que no se vacunan en la actualidad tienen lo que se llama "inmunidad de rebaño", es decir, que la vacunación del resto de niños -superior al 95%- impide que el sarampión circule. "Si este porcentaje baja porque se acumulan niños que no son vacunados permitiríamos que el sarampión circule y van a ser estos niños lógicamente los que se contagian, porque el sarampión con las dos dosis que se ponen actualmente, la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años, la seroconversión (la producción de anticuerpos) es prácticamente del 100%. Con lo cual los niños vacunados no van a padecer el sarampión si este circulara”, subraya Cenarro.

¿Puede afectar a Aragón el rebrote en Europa?

Aunque la pandemia hizo bajar los altos índices de vacunación del sarampión en España, la situación se ha mantenido lejos del riesgo en Aragón, que puede presumir de coberturas superiores al 95% que recomienda la OMS. En concreto, según cifras de 2022, el último año del que constan datos, había un 96,2% de población inmunizada frente al sarampión (por encima incluso del 95,74% que se consiguió en 2019, antes de la covid). Por el contrario, en España, la tasa de vacunación fue del 93,92% en 2022, frente al 94,26% logrado antes de la pandemia y pese a haber ido recuperándose esta cifra desde su caída en 2020 y 2021. "La OMS nos pide que se cubra al 95% de la población con dos dosis de la vacuna. Con el 93,92% de población infantil vacunada, en España estaríamos rozando el riesgo. No así en Aragón, mejor que la media nacional y fuera del riesgo de brotes", explica el doctor César García, experto en patologías infecciosas.

En Europa, Reino Unido ha limitado la asistencia a la escuela a niños no inmunizados y Rumanía ha declarado la epidemia nacional por tres fallecimientos -dos de ellos menores-, como recoge el último Boletín Epidemiológico de Aragón. La tasa de vacunación en Rumanía se sitúa lejos de la recomendación de la OMS. Fue del 83% en primeras dosis y del 71% en las segundas en 2022, porcentaje que bajó hasta el 62% en esta última en el 2023, cuando se declaró la epidemia.

"Aquí en España, podemos estar muy contentos si nos comparamos con la propia Europa, porque tenemos muy buenas coberturas. Con todo lo que se lee de antivacunas y demás, no tenemos problemas así, es muy puntual el problema de gente que se niegue. Y ese 95% en datos de 2022 implica que aún hay alguna autonomía que por los pelos queda en riesgo, pero tampoco es que estemos mal. El sarampión ha entrado en Europa, pero parece que en España no ha afectado este brote", tranquiliza García, quien da también razones para no bajar la guardia y animar a las familias a seguir las recomendaciones de sus pediatras y médicos de familia.

"Hay que recordar que si se baja del 95%, el sarampión es muy contagioso y si ve un hueco se cuela. Entre población no vacunada se contagia con muchísima facilidad. Por eso interesa tener a la población magníficamente vacunada, ya que a poco que te relajes se complica, sobre todo en niños", avisa este pediatra, que llama a mantener el virus a raya. "La clave es es que las personas mayores estén vacunadas con dos dosis de la cepa adecuada, y que los niños se vacunen correctamente, porque si seguimos por encima del 95% ya se lleva experimentando mucho tiempo que no pasa nada con este virus, pero no hay que bajar la guardia", subraya.

El mejor ejemplo lo tenemos en la propia Comunidad, donde hace años que no ha habido rebrotes. Los últimos, recuerdan los pediatras, se dieron en Huesca y en Teruel y afectaron solo a adultos.

"Yo me fui en el año 91 a Teruel. Acabé la residencia y me fui a trabajar allí, y recuerdo que hubo un brote en adolescentes que habían recibido la dosis de la vacuna con menos efectividad. Fueron mis últimos casos de sarampión como pediatra, y ha llovido...", dice entre risas.

Después de aquello, este especialista menciona otro brote relativamente reciente en la zona de Alcañiz, en un colectivo de personas procedentes de Rumanía que no estaban bien vacunadas. "Se cortó pronto y no supuso gran problema, más allá de vacunar a los mal vacunados del entorno de esos casos, el aislamiento de pacientes para que no se contagiasen, etc. Fue novedoso porque llevábamos tiempo sin verlo, pero no algo importante. Aquí no se extiende porque las vacunaciones son altas, mientras los brotes en Europa se dan porque no se está en ese 95%", concluye este pediatra.