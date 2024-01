Los beneficios del té de Kukicha para la salud: la infusión rica en calcio que reduce el estrés

La colección de tés e infusiones varias que presentan beneficios para la salud es larga y en España se consumen con frecuencia. La mayoría provienen de civilizaciones orientales, aunque también hay multitud de ellas que tienen su origen entre los pobladores originales de lo que luego fue América Latina. Utilizados con conocimiento, y teniendo en cuenta las particularidades de cada organismo, estos recursos pueden cambiar radicalmente y a mejor la vida de quienes los consuman.

Té kukicha: mejora la digestión

Japón es la cuna ancestral de muchas variedades. Es el caso del té kukicha, que se hace con ramas y tallos del té verde y el negro. Su beneficio principal es el digestivo, ya que su condición alcalinizante (reduce la acidez generada por comidas copiosas) facilita este proceso. Se prepara como los tés de hojas: se calienta y el vapor generado evita su oxidación.

El sabor es el de un té verde con notas de nuez. Para elaborarlo se eligen las plantas de cuyas hojas sale el famoso matcha, y nació del ingenio, como pasa en tantas cosas: los productores empezaron a usarlo para ellos mismos con los descartes de la producción más ‘fina’, extraída de las hojas.

Tiene poca teína, por lo que no altera patrones de sueño Es capaz de reducir el estrés

Para empezar, el kukicha tiene poca teína, por lo que no altera patrones de sueño y ayuda a relajarse, y sí aporta minerales y vitaminas (A, B y C). Es rico en zinc, manganeso y flúor. Una taza tiene seis veces más calcio que la cantidad equivalente en leche de vaca, por lo que fortaleve los huesos, y el doble de vitamina C que una naranja. Además, aporta flavonoides, un poderoso agente antioxidante, y ayuda al sistema inmunológico.

Regula los niveles de azúcar en sangre

Por si fuera poco, el kukicha es un gran diurético y regula los niveles de azúcar en sangre. La única precaución real que debe tomarse con él es en caso de embarazo, como ocurre con todas las bebidas que puedan llevar teína o cafeína. Una taza diaria, preferiblemente por la mañana, le cambia la cara al día y, a medio plazo, a la vida cotidiana.