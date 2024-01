La OMS alerta sobre el incremento de casos de covid desde diciembre y pide prevención

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles de que en el mes de diciembre se registró un aumento del 42 % en las hospitalizaciones globales por covid-19 y del 68 % en los ingresos en UCI, por lo que pidió que se adopten medidas preventivas contra una enfermedad que "aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando".

"Impulsada por las reuniones en el periodo vacacional y por la variante JN.1, que ya es la más comúnmente registrada, la covid ha causado casi 10.000 muertes en diciembre", indicó en su primera rueda de prensa de 2024 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Aunque esa cifra está lejos de las alcanzadas durante el pico de la pandemia es un número de muertes evitables inaceptable, por lo que pedimos a los gobiernos que mantengan la vigilancia", afirmó.

En este sentido, Tedros señaló que las cifras actuales sobre incidencia del virus se reciben de apenas medio centenar de países, en su mayoría europeos y americanos, por lo que es probable que los casos sean mucho mayores, así que pidió que más laboratorios nacionales secuencien muestras del virus para vigilar posibles cambios en su composición.

El máximo responsable de la OMS pidió además que los gobiernos sigan facilitando el acceso a tests, tratamientos y vacunas, y a los ciudadanos les instó a vacunarse si pertenecen a grupos de riesgo, así como a "llevar mascarilla allí donde sea necesario y asegurarse de que los espacios interiores están bien ventilados".

La positividad de gripe "se ha disparado"

Por su parte, el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha asegurado que "la tasa de positividad de muestras se ha disparado de forma muy aguda en el último mes, lo que significa que se está produciendo una transmisión muy intensa en toda Europa", aunque ha puntualizado que "los patrones de gripe actuales son bastante similares a los del año pasado" y "siguen una trayectoria bastante parecida".

No obstante, también ha remarcado que "las vacunas actuales son bastante eficaces para reducir la hospitalización relacionada con la gripe". "Puede que las vacunas no impidan que te infectes, pero sin duda reducen las hospitalizaciones. Si no estás vacunado y vives en el hemisferio norte, vacúnate", ha resaltado Ryan durante la rueda de prensa de la OMS celebrada este miércoles, 10 de enero.

Por su parte, la líder para preparación y prevención de Epidemias y Pandemias, Maria Van Kerkhove, ha resaltado el aumento generalizado de infecciones respiratorias en todo el mundo "debido a la gripe, la covid-19, el adenovirus, el rinovirus, el virus respiratorio sincitial en los niños, etc". "Este año, sobre todo en el hemisferio norte, estamos asistiendo a la cocirculación de muchos tipos diferentes de patógenos. Y esto está causando un aumento significativo de la carga y las hospitalizaciones, no solo por covid-19, por gripe, sino también por estos otros patógenos", ha señalado la experta.