La fruta con melatonina natural que te ayudará a dormir mejorando el tiempo total de sueño

A veces basta mirar alrededor para acertar, con un porcentaje altísimo, qué personas de nuestro entorno no han dormido bien. Las ojeras no son siempre indicativas de ese problema, porque pueden venir ‘de serie’ o estar motivadas por otros problemas de salud, pero cuando van acompañadas de una expresión matinal de cansancio y el lenguaje corporal es torpón, la noche de insomnio total o parcial es más que probable. Uno de cada diez españoles tiene problemas habituales para conciliar el sueño, y la mayoría recurren a químicos para atacar esta dificultad rápidamente.

Dormir mal destruye el día siguiente, tanto en lo personal como en lo laboral. Eso sí, cada vez más gente prefiere soluciones naturales para no someterse a la dictadura de las pastillas. Ahí la melatonina es básica: aunque se produce naturalmente desde la glándula pineal en el cerebro, también se emplea por vía oral. Regula los ciclos de sueño y vigilia, se activa en la oscuridad y el silencio porque el cuerpo interpreta que es momento ideal para el descanso y, lo mejor de todo, hay varios alimentos que la contienen, ayudando así en la tarea.

Las cerezas mejoran el tiempo total de sueño y su calidad

Hay diferentes alimentos que mejoran la disposición del cuerpo para el descanso. Las frambuesas, las almendras, el kiwi, la avena o el yogur son algunas de ellas, en cantidades medidas para no dificultar la digestión. Sin embargo, hay una fruta especialmente rica en melatonina, sobre todo en su variedad ácida.

Esa fruta es la cereza, y mejor aún si es la variedad oscura. Además de tener cualidades antioxidantes, favorecen el descanso de una manera más directa a como lo hacen los compuestos químicos que la comercializan. Lo avala un estudio publicado en el Journal of Experimental Botany, así como otro publicado en el European Journal of Nutrition, encontró que el consumo regular de cerezas mejoraba la eficiencia del sueño y reducía los despertares nocturnos.

En el contenedor de artículos científicos Springer Link van más allá (ver documento adjunto, en inglés) y estudian los beneficios potenciales de las cerezas ácidas en la conciliación del sueño. “Hay evidencia de que su consumo mejora el tiempo total de sueño y su calidad, en todo tipo de grupos de edad”.

Aunque estamos alejados del momento ideal del año para las cerezas frescas (mayo y junio) actualmente es sencillo encontrar cerezas de invernadero todo el año. El efecto en este caso no varía por tomar las frutas directamente o en zumo: la melatonina no desaparece en el licuado.

