Esta fruta japonesa regula el colesterol y no es muy popular en España

Las frutas son uno de los alimentos más bonitos, por dentro y por fuera, por sus llamativos colores. El verde del Kiwi, el morado de las uvas, el naranja de la papaya o el rojo de una sandía. Pero, son favoritas también por la multitud de nutrientes y propiedades que acumulan, una de las razones por las que muchas frutas son consideradas superalimentos. Y, el otoño, es la mejor época para comer frutas con mucha vitamina C de colores tan llamativos como la naranja o la mandarina. Sin embargo, no es la única fruta con multitud de nutrientes, existe una de origen japonés que lleva ya instalada en España muchos años, pero todavía no es muy conocida.

Nos referimos al caqui. Para ser exactos, esta fruta, que todavía resulta extraña a algunas personas, llegó a España hace 150 años, tal y como se documentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y, vino de Japón donde se cultiva hace años con el nombre de 'kaki'. Donde, por cierto, sigue considerándose una fruta muy importante y se secan colgados de un cordel.

Fruta de temporada: caqui

Lo mejor es que el caqui es fruta de temporada ahora. Las variedades rojo brillante y tomatero se pueden comprar desde finales del mes de octubre hasta febrero. Y los sharon desde noviembre hasta marzo.

En España, estamos acostumbrados a comer los caquis en otoño y los consideramos una fruta muy dulce. Pero, cuando siguen inmaduros, los caquis son astringentes, lo que puede provocar sequedad o amargor en la lengua. Esto se debe a que en este momento tienen un alto contenido en taninos, unos compuestos fenólicos que también se encuentran con facilidad en las castañas crudas y que son superefectivos contra la diarrea.

Estos tanimos de los que hablamos, según el documento anterior, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son antibacterianos, cicatrizantes y reducen el colesterol. Pero, estas propiedades se van reduciendo a medida que el caqui madura. De hecho, en ese documento se explica también que el caqui "una vez que ha madurado se vuelve ligeramente laxante".

Propiedades del caqui y valor nutricional

El caqui contiene una proporción importante de hidratos de carbono (16%), fundamentalmente fructosa y glucosa. También contiene pectina y mucilagos (fibra soluble) responsables de la consistencia de la pulpa del caqui, y una cantidad considerable de fibra insoluble. La pectina y los mucílagos retienen agua, aumentando el volumen de las heces y facilitando el tránsito intestinal. Además, disminuyen los niveles de colesterol sanguíneo, al retener el colesterol que se encuentra en el tracto digestivo. Tal y como documentan en el archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto al contenido vitamínico, el caqui es una excepcional fuente de provitamina A (sustancias que una vez en el organismo se transforman en vitamina A), concretamente de b-caroteno (responsable de la coloración de los frutos). Con un solo caqui de tamaño medio se cubren el 31% de las ingestas recomendadas de esta vitamina. Además, los carotenoides ejercen una acción antioxidante, por lo que evitan el envejecimiento celular, previenen la arteriosclerosis y actúan como preventivos frente al cáncer.