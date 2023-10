La infusión que no consumes reduce el colesterol y previene el envejecimiento

Hay que insistir en una idea: los remedios naturales en forma de infusión no son pociones mágicas, no curan las enfermedades graves, no son la solución verdadera que combate las políticas comerciales de las grandes compañías farmacéuticas. Lo único que combaten, y con éxito, son los problemas derivados de una mala nutrición y una vida sedentaria; se trata de aliados poderosos a la hora de plantearse una existencia más sana, que permita contar con la energía necesaria para afrontar el día a día.

Las infusiones son fantásticas. Si además ayudan a perder peso, regular el azúcar en sangre y el colesterol malo, mejorar el tránsito intestinal o aliviar el insomnio, por poner ejemplos habituales, la ganancia está clara. Una de las menos conocidas es el té de grosella negra: tiene color púrpura, como la película de Spielberg y la canción de Prince, y su sabor ácido esconde una apreciable cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes.

El té de grosella negra: más vitamina C que las naranjas

Sí, tiene más vitamina C que las naranjas, un medidor habitual de esta cualidad. Concretamente, cuatro veces más. No hace un aporte calórico significativo, y tienen una alta carga de potasio, lo que ayuda a la función renal (en un órgano sano) y a metabolizar los hidratos correctamente. Su carácter antioxidante previene el envejecimiento de la piel, y al tener pectina es ideal para hacer mermeladas.

Por si fuera poco, el té de grosella negra sería la bebida preferida de las águilas si pudieran prepararla. Mejora la visión gracias a sus flavonoides y antocianinas, lo que se traduce en una protección de los vasos sanguíneos más pequeños; por ejemplo, los que llegan a la retina, que están entre los primeros afectados cuando hay un nivel anormal de azúcar en sangre. Es por ello que puede prevenir o retrasar problemas de visión relacionadas con el deterioro progresivo del organismo. Es, por tanto, un arma de aplicación múltiple, una especie de navaja suiza contra diversos problemas que puede generar el paso de los años en el cuerpo humano.