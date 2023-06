Melón, sandía, cerezas, melocotón... La fruta de verano ya está en las fruterías y en las estanterías de los supermercados. Desde el año pasado, con la subida de precios, es más habitual que hace unos años comprar un cuarto de sandía o la mitad de un melón. Antes de la pandemia, era posible llevarse una sandía entera de 7 kilos por 3,5 euros. Ahora, el kilo no baja de un euro.

La tendencia es clara, pero ¿es bueno comprar la fruta partida? "Es necesario cumplir los requisito higiénico-sanitarios para procesar fruta. Es decir, tiene que existir una sala blanca en la que se desinfecten los utensilios y la superficie. Lo cierto es que existen microorganismos asociados al mal procesado de la fruta", especifica la profesora del Área de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Esther Arias.

Quizás, valora, esa cuestión "se debería de controlar". Son productos que están en un "limbo": no son de IV gama (todas aquellas frutas u hortalizas que tienen un mínimo proceso previo al envasado, ya sea lavado, pelado y troceado), pero sí están procesados. "Quizás deberían contar con refrigeración", señala.

"Si se cumplen esas medidas no existe ningún problema, de hecho, favorece que no se desperdicie comida porque una persona no se puede comer una sandía entera. El tema de la oxidación es un falso mito", justifica.

En todo caso aconseja, "hay que consumir estas frutas procesadas en el menor tiempo posible y mantener la cadena del frío". En verano, es habitual llenar un táper de frutas frescas para almorzar o merendar en la playa o la montaña. "Hay que evitar que pase muchas horas al sol. Cuando se pone malo el melón o la sandía se vuelven más ácidos y con un aspecto limoso. Es sencillo percibirlo", explica.