Aragoneses con extremidades diferentes: “El reto es suplir la ausencia del miembro real”

Con tan solo 18 años la vida de Mónica Lana (22) dio un giro de 360 grados cuando le comunicaron que debían amputarle la pierna izquierda debido a un sarcoma. La joven estudiante de Filosofía y Letras recuerda perfectamente aquel 6 de mayo de 2019. Hoy, esta zaragozana de Épila asegura que gracias a los avances tecnológicos en esta materia, y a su pierna mecánica, su vida es mucho más sencilla. “Al haber sido algo con lo que he convivido en mi adultez, tuve ciertas facilidades a la hora de convivir con esta nueva realidad”, afirma.

Verla caminar a lo largo de la sala de pruebas de Zaraorto, en la capital aragonesa, bajo la atenta mirada de su protesista, Marcos Budría; demuestra que los avances son evidentes y sus diferencias al caminar prácticamente imperceptibles. Algo que, hace unos años, resultaría impensable. Eso sí, si bien es cierto que se ha avanzado mucho en este tema, y que cada vez se derriban más barreras en cuanto a todo lo referido a cuestiones estéticas, la joven asegura que todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. “En verano es más difícil de ocultar, y notas más el peso de las miradas indiscretas. La gente no está acostumbrada y existe mucho desconocimiento”, explica.

"Tú sabes que la pierna no está, pero tu cerebro no"

Marcos Budría, trabajando con Mónica Lana Amelia Huertos

Desde hace año y medio, la zaragozana lleva una prótesis electrónica de miembro inferior, la cual incluye pie, tobillo y rodilla. “Es muy cómoda, y se carga cada noche como si fuera un móvil”, explica. Entre otros avances, permite normalizar el paso del usuario, registrar la cadencia y adaptar movimientos a la hora de andar. “Para mí lo más importante es que gracias a ella dejé de tener dolor”, afirma. Y es que, el último de los tumores, comenzó a presionar el nervio ciático de la pierna: “Para mí fue una solución. Marcó un antes y un después”.

En cuanto al precio de esta prótesis electrónica, asciende a unos 30.000 euros, mientras que su vida útil ronda los 6 años. Además, desde el pasado mes de julio de 2022, se trata de productos financiados por la Seguridad Social siempre que se cumplan una serie de requisitos. ¿El siguiente paso? Las rodillas mecatrónicas, las primeras no motorizadas que permiten subir escaleras o bañarse con ellas.

Otro reto al que tuvo que enfrentarse la joven fue al conocido como ‘miembro fantasma’. Y es que después de la amputación de una extremidad, en algunos casos puede seguir sintiéndose como si ésta siguiera ahí. “Esto incluye dolores, cambios de temperatura… y todo tipo de sensaciones que son verdaderamente difíciles de explicar, porque tú sabes que la pierna no está, pero tu cerebro no”, admite la joven.

Enrique Huertos, trabajando en su ortopedia C. I.

Cada prótesis, un mundo

Y también incluye, como no, mantener una estrecha relación con su protesista, la persona encargada de adaptar esta prótesis a la realidad de Mónica. “Cada paciente es un mundo, y cada prótesis es necesariamente distinta”, reivindica el profesional de Zaraorto experto en miembro inferior. En su opinión, si hay algo que han aportado estos avances tecnológicos tiene que ver, sin duda, con la seguridad que aportan a cada paciente.

"Podrías caminar con un encaje fenomenal y una pata de palo, pero no con un encaje malo y un Ferrari por rodilla o pie protésico”

Hoy en el mercado contamos con prótesis basadas en tecnologías biónicas, electrónicas y mecatrónicas, que tienen una vida útil de más de 6 años. “Cada vez son más precisas y tienden a una mayor naturalidad por parte del usuario al utilizarlas. Permiten hacer su vida mucho más fácil y autónoma”, reconoce Budría. Pero, el resultado sobre el estado de ánimo del paciente, no tiene precio. Y es que este tipo de prótesis no solo permiten una mayor adaptación, coordinación y mejoría evidente en la pisada: “Lo han cambiado todo a nivel emocional”. “Siempre digo que podrías caminar con un encaje fenomenal y una pata de palo, pero no con un encaje malo y un Ferrari por rodilla o pie protésico”, especifica.

Con un herido de Ucrania. C. I.

Hablar de prótesis de miembro superior en Aragón es hablar de Enrique Huertos, gerente de Centro Ortopédico y secretario del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón. “Es mucho más que un instrumento artificial con el que la persona va a suplir la ausencia del miembro auténtico. El auténtico reto es llegar a suplir completamente la ausencia de miembro real”, reivindica.

"Creemos que en un futuro, podrían recibirse incluso sensaciones como frío o calor, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido"

Sobre todo, cuando se trata de un elemento tan importante como nuestras manos. “Decía Montessori que es la herramienta ejecutora de la inteligencia, y que define, en parte, nuestra personalidad a través de gestos. Algo para lo que estas prótesis requieren cada vez más sofisticación”, asegura. En la actualidad, se ha conseguido incluso enviar mensajes a estas manos multi articuladas a través de microprocesadores, los cuales transforman estas señales en movimientos: “Intentamos que, a su vez, sean lo más naturales posibles. Creemos que en un futuro, podrían recibirse incluso sensaciones como frío o calor, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido”.

Marcos Budría, con una prótesis Camino Ivars

Prótesis aragonesas, con Ucrania

Tanto Huertos como Budría y sus equipos de protesistas participan junto al equipo del hospital General Militar de Zaragoza en la adaptación de prótesis para soldados amputados llegados del frente ucraniano: “Nuestro papel fue valorar las posibilidades de protetización para cada caso y, tras la prescripción del médico rehabilitador; fabricar las prótesis adecuadas”.

Sin duda, se queda con los resultados logrados: “Ha sido muy importante para nosotros poder ayudar y tratar con personas que arrastran una situación tan dramática y comprobar su admirable actitud. Solo querían volver a casa”.