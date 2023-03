La nueva Unidad de Reproducción Asistida del Servet comenzará a funcionar en septiembre

Las obras de la Unidad de Reproducción Asistida (URA) del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza han finalizado, aunque no será hasta septiembre cuando estén en funcionamiento para evitar que afecte a las mujeres que se encuentran inmersas en ciclos de reproducción, según ha explicado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que ha visitado este jueves las instalaciones.

Se aprovechará que todos los años, a partir del 15 de julio ya no se inician nuevos ciclos, para mover los tanques de embriones. La estructura física de esta área, de 405 metros cuadrados y que no tenía uso asistencial, ha sido completamente remodelada por un coste de 1,4 millones de euros. La nueva unidad contará con laboratorio, una sala blanca, sala de despertar, vestuario de pacientes y profesionales, salas de extracciones y zonas de apoyo, como secretaria, vestuarios, zona de estar de personal… Además tiene su propia zona de reanimación, por lo que las mujeres no requieren ser trasladas al quirófano de Maternidad.

Por otro lado, la consejera ha visitado también las instalaciones de Oncología Radioterápica, donde también hay nueva tecnología. En octubre de 2021 entró en funcionamiento un nuevo acelerador donado por la Fundación Amancio Ortega y ahora se trabaja en la renovación de otros dos. Uno de estos ya está instalado y en fase de pruebas de calibración para poder administrar tratamiento a los primeros pacientes el viernes 14 de abril.

Al lunes siguiente, el 17 de abril, se empezará el desmontaje de la tercera máquina para adecuar la sala y posteriormente instalar el tercer acelerador. Este último aparato llega a Zaragoza el 29 de abril y su uso con pacientes está previsto para septiembre. Entonces el Servet contará ya con los tres aceleradores nuevos en pleno funcionamiento.

La máquina donada por la Fundación Amancio Ortega tuvo un importe de 2.700.000 que incluía la obra de adecuación. Las otras dos máquinas suponen una inversión cada una de 2.135.650 euros, a cargo del Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (Plan INVEAT) del Sistema Nacional de Salud.

En este Plan también se incluye la renovación del escáner de Oncología Radioterápica. Se trata de uno de los cuatro TAC de diagnóstico y un quinto de planificación que se cambian en el Servet. La instalación de estos equipos se realiza de forma escalonada para poder seguir prestando asistencia.

El primero que se va a sustituir es el situado en Consultas Externas, cuyo desmontaje, adecuación de sala y montaje de la nueva máquina se realizará a lo largo del mes de abril. A finales de mes se podrá ya atender a pacientes. El desmontaje y obras de salas para los otros dos TAC, situados en la planta -1 del Edificio General, comenzará después de Semana Santa y en verano se realizará el cambio de los últimos (Urgencias y Oncología Radioterápica). En coste total de estos aparatos asciende a 3.054.986 euros financiados por INVEAT.

Otras adquisiciones

También forma parte de este plan de renovación de alta tecnología la adquisición de un PET-TC en el Servet. Para su ubicación en el área de Medicina Nuclear ha sido preciso realizar una obra de gran envergadura ya finalizada y que la consejera ha querido visitar.La obra ya está lista para recibir la máquina el próximo mes. Se trata de una gran sala donde se instalará la máquina con área de control y los boxes previos para los pacientes encamados.

El PET-TC tiene un presupuesto aproximado de adquisición de 2,2 millones de euros a cargo del INVEAT, que asciende a los 3,2 millones de euros con el coste de la obra, que ha corrido a cargo del SALUD. El equipo llega a Zaragoza a finales de abril y su instalación se realizará en dos semanas aproximadamente. Luego es precisa la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, lo que lo demorará uno o dos meses su puesta en marcha. Este PET-TC, de última generación y altas prestaciones completará el equipamiento de Medicina Nuclear de SALUD, tras la instalación de un PET-TC en 2019 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

En esta misma área también se renueva una gammacámara, otra tecnología para realizar diagnóstico por imagen en esta especialidad. La máquina vieja se retiró el pasado 2 de marzo y ahora se está trabajando en adecuar la sala para recibir la nueva, una gammacámara híbrida con la que se puede hacer simultáneamente gammagrafía y TC, lo que ayuda a un diagnóstico mucho más preciso de los pacientes, permitiéndonos localizar con más exactitud la enfermedad y su extensión. Esta tecnología se denomina SPETC-TC, comienza su instalación la próxima semana y tiene un coste de 665.700 euros.