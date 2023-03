Aragón ha abierto ya 171 consultas de apoyo que han atendido a más de 2.000 pacientes

La reorganización de las agendas de Atención Primaria para reducir la demora se puso en marcha hace tres semanas y, durante este tiempo, los centros de salud han ido estrenando un nuevo sistema de organización que incorpora las consultas de apoyo, también conocidas como de rebosamiento. En concreto se han abierto en Aragón 166 consultas extra de Medicina de Familia (que han atendido a 2.176 pacientes) y cinco de Pediatría. Fundamentalmente, en Zaragoza capital. Hasta el momento, no ha sido preciso activar ninguna para Enfermería.

El Consejo de Gobierno del 8 de marzo ratificó los acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad para la mejora de la Atención Primaria, que pusieron fin a la huelga convocada por los sindicatos médicos Fasamet y CESM Aragón. El documento incluye una limitación de las agendas de los médicos de Familia a 35 personas al día y de los pediatras, a 28. Para garantizar la atención a los usuarios en 72 horas existe la posibilidad de establecer, en función de los centros, agendas de apoyo o de refuerzo al equipo. Se realizan a través de una rueda voluntaria de médicos (que cobran a cerca de 80 euros la hora) para atender a un máximo de 15 pacientes en dos horas.

Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Salud, recordó que esta es una medida que "hay que programar, porque tiene que haber un profesional que asuma esa consulta de apoyo, y además con carácter voluntario, y hay que organizarlo". La implantación comenzó de forma tímida: de las tres, cuatro o cinco que se pusieron en marcha en la Comunidad los primeros días se ha pasado a las 15 o 16 de las últimas jornadas. "La mayoría son en la ciudad de Zaragoza, hay alguna en Huesca e incluso en algún consultorio local, como Zaidín, que depende del centro de salud de Fraga, pero que tiene un cupo de 1.900 pacientes". En Pediatría, hasta el lunes, se habían abierto cinco consultas de rebosamiento: en Valdespartera, "que es el centro con más pediatras de todo Aragón", y en Fuentes de Ebro.

"Estamos siendo prudentes", dijo Marzo: "Vamos a ir poco a poco para ver cómo se van desarrollando las consultas. Todos los días miramos que cumplan los criterios, que sean cupos con una demora para cita médica superior a tres días y que superen los 35 pacientes, si no todos, la mayoría de los cupos". "Hay que aplicar el sentido común y no podemos hacer un mal uso de los recursos públicos", dijo. "Estamos intentando ajustarnos a las previsiones que, de momento, se están cumpliendo, porque nos habíamos hecho una idea de un máximo de 25 centros al día que pudieran rebosar. Esto va a ir variando, la demanda no es la misma en marzo que en julio o diciembre", añadió: "Es un mecanismo que se tiene que ir engrasando". Las consultas extra "son solo de demanda, ahí no se hace ni renovación de recetas ni partes de baja". Se avanza también, señaló, en la libranza de guardias en el medio rural.

Para el presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), Leandro Catalán, el nuevo modelo se está aplicando "de forma lenta" porque "se empezó despacio, hasta la última semana de febrero no se empezó con este tema" y se va implantando "de forma progresiva", sobre todo "en aquellos con más saturación". Las consultas de apoyo, dijo, "están funcionando bien, están dando una respuesta para que el paciente no tenga que esperar más de tres días para ser atendido por el médico". Catalán confió en que "antes de Semana Santa" la reorganización llegue ya a todas las zonas básicas de salud.

Tramitación de bajas laborales

Respecto a las instrucciones para reducir la carga burocrática en Primaria, especialmente respecto a las bajas –que las emite ahora el profesional que atiende al paciente- y la prescripción de medicamentos, "en general están funcionando bastante bien". Hay, sin embargo, problemas en los hospitales porque el sistema informático "no estará instalado hasta finales de mes", por lo que los facultativos tienen que seguir haciendo las bajas en papel en lugar de tramitarlas de forma automática, como se hace en Primaria. Desde el Salud se ha hecho una excepción para que los servicios de Urgencia hospitalaria no tengan que dar bajas porque "la presión en centros como Servet, Royo Villanova o Clínico es muy alta".