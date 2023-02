Más cáncer de pulmón en no fumadores

La noticia de que tenemos un tumor siempre es un torpedo a nuestra línea de flotación. Nos vemos metidos, de repente, en una nube de incredulidad, sobre todo si se trata de un cáncer de esos sujetos a tópicos y a perfiles muy concretos, de esos que no ‘deberían’ tocarnos... pero nos tocan. El de pulmón -cada vez más frecuente- es uno de ellos: "La enfermedad afecta cada vez a más mujeres, más a personas no fumadoras y pacientes más jóvenes", alerta la doctora Margarita Majem, vicepresidenta de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem). El problema de este cambio de perfil -esta patología está siendo contenida entre los hombres, pero en las mujeres no deja de aumentar desde hace años- es que los casos, al ser ‘imprevistos’, son descubiertos más tarde de lo que se debiera. Y, como ocurre en todo cáncer, el tiempo es oro a la hora de abordar la enfermedad, que además, en este caso, es especialmente letal. "Es importante alertar sobre esto para evitar que los diagnósticos se den demasiado tarde", recalcan los responsables de Icapem.

¿Por qué esta diversificación en el perfil del paciente con cáncer de pulmón (que hasta hace poco era casi exclusivamente el de un hombre, maduro y fumador)? Pues ocurre que las autoridades sanitarias se han centrado en la prevención del tabaquismo y el control de los fumadores por el enorme riesgo que tienen de sufrir cáncer de pulmón, lo que ha hecho que "se hayan estudiado todavía poco las causas de este tumor, aunque parece que el principal riesgo (tras el tabaco) es el gas radón, la polución del aire, el asbesto o incluso causas genéticas que están en fase de investigación". Además, si una persona fuma y sufre un cáncer de pulmón, el resto de causas queda fuera de la bolsa de posibilidades y, claro, no se profundiza en ellas.

El hecho de que no se haya ahondado en estos aspectos ajenos al tabaco está provocando muchas sorpresas desagradables. Si una mujer no fumadora o un joven empiezan a presentar los primeros síntomas de la enfermedad, lo más posible es que los dejen pasar y no acudan al médico. Y que si lo hacen, el facultativo no se alarme ni encargue pruebas hasta que la cosa se pone seria... Y, en muchas ocasiones, es demasiado tarde.

Lo cierto es que la detección precoz fuera de las personas que no fuman es complicada, porque los primeros indicios de esta enfermedad se pueden confundir con un proceso infeccioso que no acaba de curar, por ejemplo. Bajada de peso acusada sin causa aparente, tos persistente (a veces con restos de sangre), sensación de fatiga constante, dolor en el pecho, sibilancias (ruidos al respirar)... Por ello, desde Icapem piden que la labor preventiva, que se sigue centrando en el tabaquismo, se amplíe. Los números, desgraciadamente, les dan la razón: el cáncer de pulmón es ahora mismo la tercera neoplasia (tumor) más frecuente entre las mujeres españolas, con un aumento de la incidencia del 4% anual y casi el mismo de la mortalidad. De hecho, ya es la tercera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en nuestro país (supone sobre el 12% del total de fallecimientos por tumores). Se estima que el año pasado hubo entre 8.500 y 9.000 diagnósticos entre el género femenino.

El hecho de que estén incrementándose los casos en personas jóvenes -aunque sigue prevalenciendo entre la población madura- y mujeres ha dado lugar a una realidad preocupante: "Es algo residual pero cada vez más frecuente, la de mujeres que deben afrontar un cáncer de pulmón estando embarazadas, con las consiguientes limitaciones en el tratamiento debido a su estado", explican desde Icapem.