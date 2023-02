La depresión afecta en un 12% a las mujeres y se dispara en la menopausia

La depresión afecta a un 12% de las mujeres, el doble que los hombres (6%), y acontece sobre todo en la fase premenstrual, el embarazo y el posparto, al tiempo que se detecta un incremento muy notable durante la menopausia. Esta mayor incidencia en el sexo femenino obedece a los factores endocrinos y hormonales. Así se puso de manifiesto este martes durante la presentación de la guía interactiva 'En 30 preguntas', la primera publicación interactiva colaborativa sobre esta enfermedad. En este documento, alojado en la web rethinkdepression.com y patrocinado por Lundbeck, se desmienten mitos como que los antidepresivos generan dependencia o alteran la personalidad o forma de ser.

Según explicó el jefe de Psiquiatría en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid), Guillermo Lahera, la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, según la Organización de Mundial de la Salud (OMS), aunque según otros estudios, ya es la primera. Para este especialista, si reviste carácter leve, la psicoterapia puede por sí sola ser eficaz contra la dolencia, aunque si esta tiene carácter grave, no hay que tener miedo a recurrir a los psicofármacos, cuya toma suele durar un mínimo de 12 meses a partir de la dosis en la comenzó la mejoría.

No obstante, en personas con varios episodios depresivos, el tratamiento farmacológico se puede mantener indefinidamente. Si se sufre una tercera depresión, hay un 90% de posibilidades de que se padezca un cuarto brote, según dijo Lahera.

Los remedios naturales o la medicina alternativa, como pueden ser los productos naturales de herbolario, la hipnosis, el yoga, el taichí o la acupuntura, no han demostrado su eficacia en el tratamiento de la depresión. Si bien algunos de estos procedimientos han sido útiles en casos aislados, no hay estudios que avalen su eficiencia de forma generalizada.

Para Eva Trillo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, el valor de la guía estriba en que está hecha por expertos en una enfermedad sobre la que existen demasiados bulos. No en balde, el 80% de los mensajes que circulan en TikTok sobre la depresión son engañosos o carecen de información relevante. Según Trillo, en el abordaje de la dolencia se ha de priorizar la atención primaria, sumida en un sinfín de problemas, y en una mayor inversión en el área de salud mental. "A veces es más determinante el código postal que el genético", dijo Trillo, quien destacó que en ocasiones la depresión se enmascara en forma de dolores crónicos, molestias gástricas y vértigos, entre otros síntomas. En la adolescencia y la vejez, la depresión está infradiagnosticada. "Tampoco hay que olvidar la depresión en el anciano: el perfil es un varón aislado con enfermedad crónica debilitante, que implica más riesgo de depresión y de suicidio", adujo Lahera.

El alcohol y las drogas afectan de forma muy negativa a la depresión. Aunque la bebida puede generar a corto plazo una sensación de desinhibición o euforia, es un depresor del sistema nervioso central y empeora la evolución de la depresión. Por eso se recomienda a los bebedores, tanto habituales como ocasionales, que reduzcan progresivamente su consumo hasta conseguir eliminarlo, y la abstinencia total de cannabis y cocaína.

Predisposición genética

Eva Trillo sostuvo que la depresión no es hereditaria, pero sí lo es la predisposición a padecerla. No se trata solo de una cuestión genética. Hay factores desencadenantes como el estrés, el desempleo, lastres de la infancia y, claro está, los problemas económicos.

El llanto, la tristeza y la sensación de no disfrutar con lo que se hacía antes son síntomas de la dolencia. "No obstante, también hay otras señales de orden cognitivo, por ejemplo, pacientes que relatan problemas de memoria, de concentración, que se sienten muy cansados, y que padecen niebla mental", subraya Trillo.

José Ramón Pagés, coordinador de la Fundación Anaed, se congratuló de que la pandemia haya abierto el debate sobre la salud mental, lo cual no significa que haya aumentado el conocimiento sobre ella. "Falta información veraz. La desinformación produce miedo e inestabilidad. Algunos la banalizan, dice 'qué depre tengo', pero no se dice 'qué infartito he tenido'. Por eso es necesario subrayar que la depresión es un trastorno mental serio que requiere tratamiento profesional". "La prevención del suicidio está en manos de todos. Es muy importante escuchar con atención a las personas allegadas que padecen depresión", apuntó Pagés.