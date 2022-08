Cómo proteger los labios del sol y evitar la deshidratación en verano: tres productos que te llevarás a todas partes

La piel de los labios es mucho más fina que la del resto del cuerpo. Así lo afirman los dermatólogos. De hecho, solo tiene 5 capas de células en comparación con las 16 que tienen otras partes del rostro. Es cierto que sana rápido gracias a la cantidad de vasos capilares que le aportan un buen suministro de sangre, pero no está libre de quemaduras y de sufrir deshidratación si no le prestamos atención en verano.

La radiación solar es la principal causa de cáncer de piel en nuestro país y también afecta a los labios. Por eso no debemos olvidarlos de proteger esta zona y aplicar un protector solar adecuado ya que no sirve la que normalmente usamos en el cuerpo. El mejor aliado de esta parte tan sensible del rostro es el bálsamo labial con factor de protección. Debemos aplicarlo al final de nuestra rutina de belleza y reaplicar el producto varias veces al día. Además, si usamos este producto antes de la barra de labios conseguiremos que el color no se reseque ni cuartee al mismo tiempo que mimamos nuestra piel.

En Heraldo Shopping hemos encontrado en el catálogo de Primor tres productos que nos han enamorado y que harán que luzcas sonrisa y que al mismo tiempo protegerán tus labios y los mantendrán hidratados. ¿Quieres descubrirlos?

- Bálsamo Don Algodón con aroma de Vanilla, rosa y melocotón. Nos encanta para aplicarlo antes de la barra de color. Protege, suaviza e hidrata y aporta una textura sedosa gracias a su fórmula que contiene aceite de jojoba, manteca de karité y vitamina E al mismo tiempo que protege los labios ya que cuenta con factor de protección SPF 30.

Disponible en aroma de vainilla, melocotón y rosa blanca. Primor

- Dos en uno. Bálsamo con color. Con solo una aplicación podemos proteger nuestros labios del sol y al mismo tiempo lucir una sonrisa irresistible. El bálsamo Soft’n Tinted de Gosh aporta color al mismo tiempo que hidrata y protege ya que cuenta con factor de protección SPF15. Puedes aplicarlo solo o sobre tu labial favorito ya que aportará brillo extra. Está disponible en cuatro colores: rosa, 'nude', 'nougat' y 'vintage rose' para que lo combines como más te guste y su precio no supera los 8 euros en Primor.

Protege del sol, hidrata y da color a los labios Primor

- Bálsamo reparador de La Roche Posay. Sin duda este bálsamo labial que destacamos no solo protege los labios, sino que, al mismo tiempo, los reconstruye y calma. Incluye Panthnol y Cadecassoside que le aporta una textura invisible y una rápida absorción para recuperar esta zona sensible y con la garantía de la gama Cicaplast de La Roche Posay que es apta para bebés, niños y adultos.

Protege y calma los labios. Primor

