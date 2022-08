Champús sólidos: la nueva tendencia sostenible que sí deja el pelo más bonito y suave

Poco a poco los champús sólidos van ganando terreno a los líquidos, sobre todo en verano, porque son más fáciles de transportar en los viajes y tienen una serie de propiedades que nos cuidan el cuero cabelludo de manera más eficaz. Entre las ventajas de las pastillas de champú destaca que se requiere menos agua para elaborarlas, por tanto, no es necesario añadirles parabenos, silicona ni sulfatos que sí se añaden, por el contrario, a muchos de los champús líquidos convencionales. No hay que olvidar, además, que son respetuosos con el medio ambiente porque no necesitan ningún envase y consiguen eliminar el plástico de estos.

Y, en relación cantidad-precio es una inversión segura, ya que dura mucho. Si sabemos utilizarlo, incluso, puede durar más que un champú líquido del que podemos desaprovechar una parte en la ducha. No tendrás más la sensación de que el champú se acaba demasiado pronto. Por supuesto, lo que hemos nombrado antes, no tendrás que preocuparte más por los mililitros o el peso en tu equipaje con una pastilla de champú. Por tanto, si estás pensando en pasarte al lado cómodo y saludable, solo tienes que elegir bien qué producto para conseguir un pelo brillante y fuerte (¡ya que la mayoría no contiene elementos químicos!).

Lo primero a tener en cuenta para elegir un champú sólido es el tipo de cabello que tienes. Por ejemplo, si el tuyo es graso deberías escoger uno apropiado. Desde Heraldo Shopping te aconsejamos la línea cosmética Pardo Natur que posee cinco champús distintos que miman tu piel y se adaptan a las necesidades de tu pelo, ya sea graso, normal, con caspa, seco o con necesidad de regenerarse. Todo en una pastilla que podrás llevar donde quieras. Se trata del formato de nuestras abuelas que se ha reinventado.

Por otro lado, si no quieres jugártela, puedes apostar por uno de los más vendidos de Amazon con el respaldo de valoraciones y la etiqueta 'Amazon Choice' que el 'ecommerce' otorga a los mejores productos en cuanto a relación calidad-precio. Como este de la marca Garnier, ideal para pelo dañado, como nos ocurre en verano.

Por último, con más de 3.200 valoraciones de opiniones en Amazon, desde Heraldo Shopping te recomendamos esta opción vegana. Es perfecto para todo aquel que quiera cuidar su pelo y el planeta tierra. Este champú vegano de coco y manteca de karité dejará tu cabello suave e hidratado.

