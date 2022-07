Contagio covid: cuántos días tarda un test en dar positivo, aún teniendo síntomas

Hacerse un test de antígenos por haber estado en contacto con una personas contagiada de covid o incluso desarrollar síntomas compatibles con la enfermedad parece que de poco sirven ahora al hacerse una prueba que hasta hace unos meses era capaz de detectar con precisión la carga viral de coronavirus.

No es que no vayan a dar positivo, sino que las dos rayas que así lo verifican tardan más días en aparecer. En algunos casos, como el de Beatriz Rodríguez, zaragozana de 28 años, incluso tras pasar dos días con fiebre. "Comencé el viernes con unas décimas que fueron en aumento durante este fin de semana. Me hacía test a diario, pero hasta este lunes no di positivo", confirma la joven.

"Las pruebas lo que realmente llevan es un anticuerpo contra el antígeno N y lo que hacen es una reacción al verter una gota del preparado que viene en el envase mezclado con la muestra que previamente hemos obtenido de nuestra saliva o mucosa nasal", explica el epidemiólogo Nacho de Blas.

Nacho de Blas: "El problema es que las subvariantes actuales han mutado mucho ese antígeno N y los anticuerpos que incorporan las pruebas no lo detectan como antes"

"Si el SARS-CoV-2 está presente, el virus de la prueba reacciona y crea una respuesta colorimétrica. El problema es que las subvariantes actuales han mutado mucho ese antígeno N y los anticuerpos que incorporan las pruebas no lo detectan como antes", asegura el experto.

En cuanto al tiempo, "no está nada claro cuánto tarda en salir resultado positivo". "Hay muchos estudios contradictorios, ya que son varios los factores que intervienen como por ejemplo, la carga viral en el momento del muestreo, si es nasofaríngeo o de saliva, cuál es el nivel de defensas inmunes a nivel de mucosa nasal, la intensidad de los síntomas, si el procedimiento de recogida de muestras se realiza correctamente...", enumera Nacho de Blas.

"La recomendación, por tanto, sería repetir la prueba mientras se mantengan los síntomas, cada 24-48 horas. Si estos persisten, sobre todo sin son moderados o graves, y el resultado es negativo del autotest, lo adecuado sería realizar una PCR para confirmar o descartar si es covid, una prueba mucho más sensible que además dirige al diagnóstico a más de una secuencia por lo tanto es más sensible, es decir, menos falsos negativos", concluye el experto.