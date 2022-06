Aragón inicia el tratamiento del cáncer de piel con radioterapia superficial

El Hospital Miguel Servet de Zaragoza dispone ya de una nueva tecnología en el Servicio de Oncología para tratar el cáncer de piel no melanoma por medio de una máquina llamada 'Therapax' que administra radioterapia superficial a los pacientes afectados, veinticinco de los cuales ya han recibido este tratamiento desde su puesta en marcha.

Según informa el Gobierno aragonés, aunque esta terapia se administra desde los años setenta, el último de los equipamientos que se estaban utilizando no sólo se había quedado obsoleto sino que era muy solicitado, alrededor de 300 pacientes al año.

Desde finales del pasado mes de marzo ya está instalada la nueva tecnología, de última generación y que permite tratar tumores de hasta 15 centímetros de diámetro y a una profundidad de hasta 1 centímetro, en cualquier localización de la parte exterior del cuerpo.

La radioterapia es un procedimiento que se aplica de forma generalizada para tratar el cáncer, aunque también se utiliza para aliviar los síntomas que sufre el paciente, como tratamiento paliativo.

Asimismo, se aplica como tratamiento adicional en los casos en los que se aborda inicialmente el tumor mediante cirugía, para disminuir el riesgo de que el cáncer se reproduzca.

Según explica la doctora Reyes Ibáñez, jefa de sección de Oncología Radioterápica en Miguel Servet, "el 90% de los tratamientos se realizan con intención curativa, y al mes de acabar el tratamiento, el 80% de los pacientes ya presentan una respuesta completa, que asciende al 96% en seis meses".

La especialista ha destacado que la oncología radioterápica es una "gran opción terapéutica", no quirúrgica, que no precisa anestesia y que no suele interferir con la medicación habitual del paciente.

Además, posee unos excelentes resultados cosméticos y funcionales, aunque el tratamiento debe ser consensuado antes entre los distintos expertos que atienden a estos pacientes, como dermatólogos, cirujanos plásticos y oncólogos radioterápicos.

También se deben tener en cuenta muchos factores como la edad, la esperanza de vida, la capacidad cognitiva, las preferencias del paciente y el impacto potencial de cualquier tratamiento.

Cirugía de Mohs

Precisamente, el servicio de Dermatología del centro hospitalario zaragozano ha puesto en marcha este año otra opción terapéutica para el cáncer de piel que se aplica a casos muy seleccionados, la llamada cirugía de Mohs, que permite asegurar la eliminación del 100% del tumor respetando la mayor cantidad de tejido sano posible.

El doctor Adrián Diago, dermatólogo del servicio, ha explicado que lo habitual en las cirugías oncológicas es realizar una exéresis simple del tejido afectado, es decir, extraer toda la lesión.

La cirugía de Mohs está indicada en tumores localizados en zonas comprometidas (nariz, ojos, orejas) o en tumores con contornos mal definidos.

Diago ha asegurado que el primer factor de riesgos asociado al cáncer de piel es la exposición al sol, por lo que ha incidido en la necesidad de adoptar medidas para prevenir esta enfermedad.

El cáncer de piel es el más frecuente en el mundo, y en España tenía una tasa de incidencia de 47 casos por 100.000 habitantes en el año 2020, según el Observatorio de la AECC, con una tendencia al aumento de la incidencia en los últimos años.

El cáncer de piel puede aparecer en múltiples localizaciones, aunque el 80% de los casos se hallan en áreas fotoexpuestas, siendo las más frecuentes la nariz, el cuero cabelludo, la frente y la sien.