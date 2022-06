La vida no es color de rosa

Emprendimiento

Para Sara Gascón Durán, el emprendimiento "es un estilo de vida". Con formación financiera, trabaja por cuenta ajena en una consultora, pero la inquietud de sacar adelante un proyecto propio está ahí ahora más viva que nunca, especialmente después de hacerse con el premio Generando Futuro, creado por un grupo de profesionales hace diez años y que ya está más que consolidado. "Mi madre pasó un cáncer de mama hace tres años y entonces me di cuenta de que tenía que hacer algo, que no me podía quedar quieta, así que decidí actuar", contaba el pasado viernes a este diario al informar de la iniciativa con la que ha ganado el galardón, una prótesis externa para mujeres mastectomizadas realizada con impresión 3D. El proyecto se llama Mettel Rose y pretende demostrar que aunque la vida no es de color de rosa para muchas mujeres hay productos que siendo sostenibles e higiénicos pueden ayudar a sonreír y salir adelante. "Quiero romper el estigma del cáncer", afirma Gascón, que recuerda que más de 14.000 mujeres tienen que empezar una nueva vida cada año en España con un solo pecho.

Pasos

La joven emprendedora zaragozana sitúa el inicio de la andadura de Mettel Rose en septiembre de 2021 al entrar en el Semillero de Ideas de Zaragoza Activa, viendo cuál era la viabilidad del negocio. Sentó mejor las bases de este, señala, desde el pasado mes de marzo y ahora el premio Generando Futuro le permite dar el paso definitivo para su lanzamiento. En la red profesional de Linkedin hace una reflexión al hablar de su proyecto Mettel Rose: "Lo siento, el cáncer de mama no es de color de rosa. Estamos hartas de la historia que nos han contado y encima el mercado no da soluciones. Para eso estamos aquí, queremos revolucionar el mundo de las prótesis externas para que toda mujer mastectomizada encuentre arropo y ganas de seguir sumando momentos. Vamos a crear la comunidad más guerrera del mundo. ¿Te unes?".

Apoyos

Clave y diferencial es en el premio Generando Futuro el apoyo que dan al emprendedor profesionales del sector privado que aportan su trabajo y experiencia. Ahí están la presidenta de la asociación que sustenta el galardón, Olga Pueyo, del Centro de Negocios Los Sitios, y Mª Pilar Dancausa (Grupo Dancausa), Luisa Uliaque (Sánchez Garnica Abogados), Carmen Urbano, Eugenia Aragonés, Carlos Martínez (We-In), Berta Lorente (Gráficas Zaforsa), Amaury Cabrera (AC), Sergio Marco (Memorándum Multimedia), EmilioRuiz (Bitevol), Carlos Hernández (Solarfam), Javier Gómez (Pineapple), Ainara Enériz (Audidat), José Luis Berges (AssessorInvestment), Carmen de Miguel (CME Gestión) y Beatriz Torcal (Digitaliza tus Ideas).

Evento

El premio se entregó el pasado jueves en el Museo Provincial de Zaragoza en un evento en el que también se anunció el ganador de la segunda edición del galardón Isabel Vaquero (que estuvo en la asociación y falleció en 2019) y con el que se reconoce a una empresa o entidad que destaque con valores como la solidaridad o la tenacidad, que en esta ocasión correspondió a Ivana Molina, de Confitería Fantova. En el acto participaron, entre otros, Luis Lanaspa, director general de Economía de la DGA, y la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, que se encargó de la clausura. También intervino Ana Martínez, directora general de Magaiz, que habló de la elección de socios en las empresas.