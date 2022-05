Elisardo Bilbao: “Sigo cooperando con África, no voy a dejar de hacer lo que quiero hacer”

Zaragoza es su segunda casa.

Llegué desde Bilbao a Aragón en 1966 para estudiar Medicina, hice la especialidad de Cirugía en el Hospital Clínico y me quedé trabajando hasta 1983. Aquí fue donde aprendí todo. Vine con 18 años y me fui con 35.

Su relación con África llegó tras la jubilación.

Así es. Estoy jubilado desde 2013. Me quedé totalmente descolocado, no sabía qué hacer porque yo operaba entre 20 y 25 enfermos a la semana. En 2014 aproveché para viajar, escribir... Hasta que en junio de 2015, una amiga cirujana francesa, del grupo de los que empezamos a hacer cirugía laparoscópica en Europa, me puso en contacto con dos oenegés. En agosto me llamaron de Cirujanos en Acción y me propusieron liderar una misión en Gambia. Entonces tenía 66 años.

¿Cómo recuerda aquel viaje?

Fue una experiencia maravillosa. Fueron 17 días inolvidables, no solo por la satisfacción que nos dio hacer ese trabajo, que fue durísimo, porque operábamos más de 20 enfermos al día, sino porque el grupo que se formó era como una familia. Sin embargo, todos llegamos a la misma conclusión: eso era un parche.

¿Cómo hay que actuar?

Vi que el voluntariado en estos casos no debe ser turismo humanitario sino que para que el trabajo sea efectivo hay que centrarse en un sitio y crear unos protocolos, una forma de actuar y que te conozcan. Gambia es un país sumamente pobre, con una esperanza vida de 53 años, una mortalidad infantil del 10% y una renta per cápita de 300 euros. Nosotros vamos pagándonos todo, dedicando días de vacaciones...

Y a partir de ahí surge una idea...

A los meses me llamaron para ir a Senegal y ahí empezó una historia larguísima. Seguimos operando, pero un día nos enseñaron un colegio y pensamos que eso no podía ser. Había que construir aulas. Y eso hicimos. En 2018 creamos la oenegé África Feliz Senegal.

Se formó en Zaragoza y a esta ciudad ha vuelto de la mano del Colegio de Médicos para hablar sobre ‘El desafío de la cooperación. Aventuras y desventuras de un cirujano en África’.

No es lo mismo voluntariado que voluntarismo, el voluntariado exige profesionalidad. No vamos a imponer, sino a decir en qué podemos ayudar. Hay que respetar la cultura y las costumbres de allí, aunque algunas nos parezcan anacrónicas e incluso en nuestro mundo ideal fuera de lugar.

¿Qué tipo de cirugía han practicado allí?

Empezamos con hernias y otro tipo de patologías. Hace unos años nos centramos en la cirugía mínimamente invasiva, porque he sido director y profesor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres. Trajimos a España cirujanos senegaleses, porque consideramos que lo más importante era formarles. La cirugía mínimamente invasiva en estos países en desarrollo es maravillosa: no hace falta prácticamente medicación, la hospitalización es mínima, el gasto por lo tanto es mínimo, la recuperación es vital y allí es muy importante recuperar pronto la vida familiar, laboral y social.

¿Qué le aporta esta experiencia personalmente?

Mucha satisfacción. Puse en práctica todos mis conocimientos quirúrgicos, pero lo relacionado con los colegios y la formación profesional ha habido que ir aprendiéndolo sobre la marcha. Viajaré en septiembre otra vez a Senegal. Volveré a ese país con 74 años. Mi familia sabe que no me puede decir nada de nada, soy suficientemente consciente para saber a qué me arriesgo. Mi seguridad personal está garantizada. En noviembre de 2020 tuve una pancreatitis, me operaron a los dos meses en Bilbao, y decidí ir en julio a Senegal. Ya la vuelta en España, en medio de las vacaciones, sufrí colangitis y tuve que ingresar de urgencias. ¿Me podía haber pasado en Senegal? Probablemente. Pero no voy a dejar de hacer lo que quiero hacer.