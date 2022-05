El Foro Español de Pacientes lanza la campaña 'Si tienes síntomas de anemia, díselo a tu profesional sanitario'

El Foro Español de Pacientes, con el aval de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y con el apoyo de Vifor Pharma, ha puesto en marcha la campaña 'Si tienes síntomas de anemia, díselo a tu profesional sanitario', una iniciativa que tiene como objetivo incidir sobre la prevención y detección precoz de la anemia por déficit de hierro (anemia ferropénica).

Se trata de un trastorno muy frecuente que afecta a una de cada cinco de mujeres en edad fértil, porcentaje que casi se duplica si se tiene en cuenta el grupo de mujeres embarazadas. Además, un estudio reciente, mostró que la incidencia de anemia en mujeres en edad fértil de entre 18-34 años fue de un 25-30% y la de ferropenia un 40-42%. En la gestación la incidencia de anemia ferropénica fue de un 54%.

Algunos de los principales síntomas de la anemia ferropénica son el cansancio, la fatiga, la disnea o la cefalea, que en muchas ocasiones son infravalorados por quienes los experimentan, con lo que no acuden a profesionales sanitarios en busca de consejo y tratamiento, cronificando una situación que puede conllevar problemas más severos.

Ante esta situación, el Foro Español de Pacientes puso en marcha hace dos años el proyecto 'FeminFer', acompañado de la SECA y Vifor Pharma, en el que un grupo multidisciplinar de expertos (clínicos, gestores, farmacéuticos, enfermería y pacientes) ha establecido un foro de debate multidisciplinar sobre la situación actual y el manejo de la anemia en ginecología. Fruto del trabajo del proyecto nace esta campaña que utilizará el 'hashtag' '#NoPasesdelaAnemia'.

La campaña tendrá un año de duración y tiene una estrecha relación con la campaña internacional 'Take Iron Seriously'. Como parte de esta iniciativa se elaborarán materiales de comunicación cada primer lunes de mes acerca de qué es la anemia en ginecología, sus síntomas y consecuencias, animando a las mujeres a "no pasar" de sus síntomas, darles importancia y consultar con un experto.

El contenido de la campaña se apoyará en los resultados del proyecto 'FeminFER', en la campaña 'Take Iron Seriously' y en vídeos sobre diferentes debates multidisciplinares en los que han participado clínicos de diferentes especialidades, gestores, matronas y pacientes. Estos últimos materiales reflexionan de manera multidireccional sobre la situación del diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica en la mujer.