"El gran problema de la endometriosis es la dificultad del diagnóstico”

"El principal problema de la endometriosis es la dificultad para diagnosticar esta enfermedad. A veces se tarda muchos años, hasta 8 o 10, y se retrasa el inicio del tratamiento". Ana Cristina Lou, ginecóloga en el Hospital Clínico y coordinadora de la estrategia de Endometriosis de Aragón, resume que "esto es debido a que los síntomas que presentan pueden ser muy variables y también a que muchas veces se normaliza el dolor de regla. Por ser algo muy común no tiene por qué ser normal, sobre todo en aquellas mujeres que lo sufren con una intensidad tal que altera su calidad de vida, con absentismo escolar, laboral e incapacidad para realizar las actividades de la vida rutinaria". Para mejorar la atención que se presta a estas mujeres se ha actualizado la estrategia existente y el Programa de Atención a la Endometriosis en Aragón, presentado este viernes en el III curso Avances en el manejo de la enfermedad, organizado por el servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico, y en el que participan 210 profesionales sanitarios.

En referencia al abordaje terapéutico, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que ha inaugurado el curso, ha añadido que "cada mujer debe tener un plan personalizado de tratamiento para su enfermedad", adaptado a las necesidades concretas de las pacientes en función de cada momento de su vida, teniendo en cuenta la edad, deseo reproductivo, antecedentes quirúrgicos y severidad de los síntomas entre otros factores, siempre teniendo en cuenta su opinión a la hora de escoger el tratamiento. Para ello el programa establece los criterios clínicos que servirán como referente a los profesionales sanitarios.

Este enfoque terapéutico implica una atención multidisplinar y coordinada entre todos los niveles asistenciales y especialidades implicadas, incluyendo el apoyo psicológico y emocional. Para ello se ha creado una red asistencial compuesta por los servicios de Atención Primaria, los servicios de Ginecología y por las dos unidades de referencia creadas en los Hospitales Universitarios Miguel Servet y Lozano Blesa.

La edad media de las mujeres atendidas por endometriosis en Aragón en de 37 años, con una prevalencia observada, según registros de Primaria, en mujeres de entre 15 y 64 años de un 1% (a nivel mundial se sitúa en torno al 10%), si bien la doctora Lou apuntó que "hay un gran infradiagnóstico en la enfermedad". El nuevo programa incluye un registro de casos desde Atención Especializada que ayudará a conocer mejor la prevalencia real en la Comunidad. Se trata de una enfermedad crónica para la que no existe un tratamiento estandarizado en la actualidad. Los principales objetivos en el tratamiento de la endometriosis son controlar la sintomatología, restaurar o preservar la fertilidad, eliminar o reducir el máximo posible la enfermedad visible y evitar la progresión o recurrencia de la enfermedad. "Ante la sospecha clínica de la enfermedad, tenemos que iniciar el tratamiento. No nos va a perjudicar la actuación terapéutica el hecho de tener un diagnóstico de confirmación, que sería mediante una cirugía. No tiene sentido intervenir a las pacientes con el coste económico y el riesgo que supone pasar por quirófano solo por el hecho de confirmar la enfermedad. Hay que iniciar el tratamiento para que evitar que avance la enfermedad y tenga consecuencias peores para las mujeres", dijo.