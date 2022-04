Nueva era covid: "Mi hijo tiene coronavirus, ¿debe seguir yendo a clase?"

Una semana ha pasado desde que se publicará en el BOE el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores y un mes desde que Sanidad eliminara las cuarentenas para positivos covid que sean asintomáticos. Solo si la persona contagiada tiene síntomas, siempre que un facultativo así lo considere, "tendrá que quedarse en casa previa baja laboral", recuerda Luis Miguel García, presidente de la Asociación de Médicos de Familia en Aragón.

¿Cuál es el protocolo covid en los niños contagiados?

Pero, ¿qué ocurre en el caso de los niños? ¿Pueden ir al colegio si tienen coronavirus? Es la duda de la zaragozana Eugenia Martín. "Mi hijo de 11 años, vacunado con las dos dosis, se ha contagiado. Ha estado dos días con fiebre y la pediatra me dice que, según las directrices sanitarias, si ya no tiene síntomas puede volver a clase a pesar de no haberse cumplido el periodo que hasta ahora conocíamos como cuarentena. Pero ahora me da respeto que vaya al colegio aunque lleve mascarilla puesta por si contagia a algún otro alumno que ya no tiene porqué llevarla", cuenta la zaragozana.

"No tenemos constancia de que haya más casos en esa clase, lo que no quiere decir que los haya, puesto que ya no es obligatorio que los padres nos comuniquen si alguno de sus hijos está contagiado. Como tampoco lo es, desde finales de marzo, avisar a Educación de los casos covid en las aulas", comentan desde el centro en el que estudia el hijo de María Eugenia.

"Que yo sepa hay dos compañeras más de mi hijo, con síntomas, que se han hecho antígenos y que, afortunadamente, han dado negativo. Entiendo que haya que avanzar con este tema, pero me parece increíble que no haya una recomendación al menos sobre qué hacer en estos casos. El no saber genera más incertidumbre entre los padres que, por otro lado, tenemos que justificar las ausencias en el trabajo", argumenta Martín.

Por su parte, desde la consejería de Sanidad advierten de que "en estos momentos, las medidas que se aplican en los centros educativos son las mismas que para la población en general". Es decir, si un alumno se contagia puede acudir a clase si el facultativo así lo considera. "Como si fuera cualquier otra enfermedad", apunta el doctor Luis Miguel García.

Lo que hay que hacer (ahora) si tienes covid

Con los contagios nuevamente en ascenso -los últimos casos covid notificados por el Ministerio de Sanidad este viernes, 22 de abril, eran 49.143 y subiendo 50 puntos en una semana la incidencia acumulada en el grupo de mayores de 60 años-, cabe recordar que las recomendaciones ante un contagio continúa siendo, desde el 28 de marzo, el siguiente:

Los casos leves y asintomáticos no están obligados a aislarse. En ámbitos donde el riesgo es mayor (como las residencias, geriátricos, cárceles y otros centros sanitarios o sociosanitarios) existen protocolos específicos.

En cualquier caso, se insta a extremar las precauciones y mantener el uso de la mascarilla en todo momento y evitar el contacto con personas vulnerables .

y mantener el uso de la mascarilla en todo momento y evitar el contacto con . Los casos asintomáticos o con síntomas leves pueden ir a trabajar , aunque el Ministerio de Sanidad recomienda el teletrabajo , siempre que sea posible y no necesiten una baja laboral.

, aunque el Ministerio de Sanidad , siempre que sea posible y no necesiten una baja laboral. No obstante, el protocolo es diferente para quienes trabajan en "ámbitos vulnerables" (esto es, hospitales, residencias, centros de días, cárceles y otros centros sanitarios y sociosanitarios). Sus empleados no acudirán al centro de trabajo durante los primeros cinco días desde el inicio de síntomas o desde el diagnóstico para los asintomáticos.