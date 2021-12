Las cataratas afectan a la mayoría de los adultos mayores con riesgo de demencia, y ahora los investigadores están encontrando una fuerte evidencia de que la cirugía de cataratas se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia, según publican en la revista 'JAMA Internal Medicine'.

El estudio Adult Changes in Thought (ACT) es un estudio observacional de larga duración realizado por el Kaiser Permanente Washington, de Estados Unidos, con más de 5.000 participantes mayores de 65 años. Basándose en los datos longitudinales de más de 3.000 participantes en el estudio ACT, los investigadores han descubierto que los sujetos que se sometieron a una operación de cataratas tenían un riesgo casi un 30% menor de desarrollar demencia por cualquier causa en comparación con los que no lo hicieron.

Esta reducción del riesgo se mantuvo durante al menos una década después de la operación. La cirugía de cataratas también se asoció a un menor riesgo de demencia por enfermedad de Alzhéimer específicamente.

La investigadora principal, la doctora Cecilia S. Lee, profesora asociada y titular de la Cátedra de la Familia Klorfine de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, señala que el estudio observacional se ajustó a una serie de posibles factores de confusión, pero aún así se obtuvo una fuerte asociación. "Este tipo de pruebas es lo mejor que se puede conseguir en epidemiología -señala Lee-. Es realmente emocionante porque ninguna otra intervención médica ha mostrado una asociación tan fuerte con la disminución del riesgo de demencia en individuos mayores".

En este estudio no se determinaron los mecanismos por los que se asocian la cirugía de cataratas y la disminución del riesgo de demencia. Los investigadores plantean la hipótesis de que las personas pueden recibir una información sensorial de mayor calidad después de la cirugía de cataratas, lo que podría tener un efecto beneficioso en la reducción del riesgo de demencia.

"Estos resultados concuerdan con la idea de que el aporte sensorial al cerebro es importante para la salud cerebral", apunta el coautor, el doctor Eric B. Larson, investigador principal del estudio ACT e investigador principal del Instituto de Investigación de Salud de Kaiser Permanente de Washington. Lee apunta que otra hipótesis es que después de la cirugía de cataratas, las personas reciben más luz azul.

"Algunas células especiales de la retina están asociadas a la cognición y regulan los ciclos del sueño, y estas células responden bien a la luz azul -explica-. Las cataratas bloquean específicamente la luz azul, y la cirugía de cataratas podría reactivar esas células".

Relación probada

Los resultados del estudio ponen de manifiesto la necesidad de seguir investigando la conexión ojo-cerebro en la demencia. Estudios anteriores del grupo de Lee en la UW han demostrado una fuerte relación entre otras enfermedades de la retina, como la degeneración macular asociada a la edad, y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y la demencia.

Los sujetos con degeneración macular u otras enfermedades degenerativas de la retina son más propensos a desarrollar demencia. En el estudio actual, los sujetos sometidos a cirugía de cataratas para mejorar la visión tenían menos riesgo de desarrollar demencia. Comprender mejor la conexión entre el ojo y el cerebro que envejece puede ofrecer información y posibles terapias para retrasar o prevenir la demencia relacionada con la edad.

Durante el seguimiento de 3.038 participantes (una media de 7,8 años por persona), 853 sujetos desarrollaron demencia, con 709 casos de enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente la mitad de los participantes (1.382 individuos, es decir, el 45%) fueron operados de cataratas.

El análisis del riesgo de desarrollar demencia mostró que los sujetos que se habían sometido a una cirugía de cataratas en cualquiera de los dos ojos tenían un 30% menos de probabilidades de desarrollar cualquier forma de demencia durante al menos 10 años después de la cirugía.

El análisis se ajustó a una amplia lista de factores, incluidos los factores de confusión relacionados con la salud. La cirugía de cataratas podría tener un efecto protector debido a un sesgo de paciente sano, en el que los participantes operados de cataratas podrían estar más sanos y tener un menor riesgo de demencia. Los investigadores realizaron análisis para tener en cuenta varios tipos de sesgo potencial, pero aún así encontraron fuertes asociaciones cuando se tuvieron en cuenta estos factores.

Excluyeron las cirugías oculares en los dos años anteriores al diagnóstico de demencia, para descartar la posibilidad de que las personas con deterioro cognitivo antes del diagnóstico de demencia fueran menos conscientes de los problemas de visión y, por tanto, menos propensas a someterse a una cirugía de cataratas. Incluso con este grupo excluido, los investigadores encontraron un menor riesgo de demencia asociado a la cirugía de cataratas.

Como otro control, también se evaluó a los participantes en busca de una posible relación entre otro tipo de cirugía ocular (cirugía de glaucoma) y la demencia. En este caso, no se encontró ninguna asociación.