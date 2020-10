¿Se puede tener gripe y coronavirus a la vez?

Hay que vacunarse contra la gripe este año, con más razón que nunca. El mensaje de las autoridades sanitarias es categórico para los pacientes de riesgo, ya sea por edad avanzada o patologías previas, y las personas convivientes, aunque la recomendación se extiende al resto de la población. La posibilidad de coinfección de gripe y covid-19 está sobre la mesa, y supone una amenaza enorme para este sector de la población, hasta el punto de aumentar de manera dramática (doblar, prácticamente) las posibilidades de convertirse en una afección letal, según destaca el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sostiene que una infección simultánea con dos o tres virus no solo es posible, sino que normalmente sus consecuencias son peores, si bien los efectos de esas coinfecciones no se han estudiado todavía con detalle. Existen algunas teorías que apuntan a que, al coincidir dos virus, uno desplazaría al otro y se impondría, pero esta tesis de momento no está confirmada y la recomendación más prudente es protegerse con los medios que tenemos a nuestro alcance.

Lo bueno de esta 'posible coincidencia' es que los virus de la covid-19 y de la gripe se trasmiten de forma similar, de modo que las precauciones que tomamos para evitar contagiarnos de uno nos protegerán también del otro. El problema es que ambos causan enfermedad respiratoria, con una gran variedad de casos, desde afecciones asintomáticas o leves hasta enfermedades graves y muertes.

La primera fase de la campaña de vacunación contra la gripe comenzó este lunes 5 en Aragón para residentes en centros sociales residenciales y profesionales sanitarios y sociosanitarios; a partir del día 15 se vacunará a la población general. La Comunidad Autónoma ha adquirido un total de 300.000 dosis, 30.000 más que en la temporada anterior, con la posibilidad de ampliación en 138.411 más. Se seguirá vacunando hasta el 18 de diciembre, aunque habrá disponibilidad en los centros de salud hasta finales de febrero en caso de necesidad.

"Es esencial evitar las coinfecciones de gripes y coronavirus.Hay transmisión comunitaria, en mayor o menor nivel, dependiendo en las circunstancias en las que estemos, y no nos podemos permitir la sobrecarga del sistema asistencial. Es muy importante evitar las posibles coinfecciones por gripe y por coronavirus y en el caso de la gripe tenemos una vacuna fiable y segura. Hay que vacunarse", asegura el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

El riesgo de coinfección aumenta drásticamente el riesgo de muerte, según el director general de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo.

¿Quiénes deben vacunarse de la gripe?

La Dirección General de Salud Pública ha establecido los siguientes grupos de riesgo:

Con carácter general, a todas las personas de 65 y más años.

Los menores 65 años con algún factor de riesgo:

Enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

Enfermedades metabólicas, hepáticas, renales, neurológicas o neuromusculares.

Trastornos y enfermedades con disfunción cognitiva.

Asplenia, hemoglobinopatía o anemia.

Patologías que producen inmunosupresión (incluida VIH, medicación)

Obesidad mórbida; implante coclear; cáncer.

Enfermedad celíaca, fístula de LCR y enfermedad inflamatoria crónica (intestinal y artropatías).

Nacidos prematuros (antes semanas 32, desde 6 meses hasta los 2 años).

Mujeres embarazadas (independientemente de la edad de gestación) y puerperio (hasta 6 meses tras el parto si no se vacunaron en embarazo).

Es fundamental que se vacunen las personas que pueden transmitir la gripe a otras personas de riesgo:

Profesionales sanitarios.

Trabajadores de centros sociales residenciales o en centros de cuidados de enfermos crónicos.

Cuidadores principales de enfermos crónicos dependientes.

Personas que conviven con otras pertenecientes a grupos de alto riesgo.

Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y socio-sanitarios.



Asimismo, se recomienda la vacunación en:

Profesionales de servicios esenciales a la comunidad (policía, bomberos, protección civil).

Personal de instituciones penitenciarias y otros centros de internamiento.

Trabajadores de explotaciones avícolas y porcinas o en contacto con aves silvestres.

Últimas noticias sobre el coronavirus en Aragón.