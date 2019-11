3 de cada 4 hogares españoles considera importante seguir una dieta sana

La encuesta se ha centrado en un análisis de las búsquedas relacionadas con tres verticales: 'healthy/bio' u orgánico, que incluye aquellos alimentos considerados sanos por ser bajos en grasa y azúcar y no contener componentes artificiales o no haber sido genéticamente modificados, celíaco, es decir, aquellos que no contienen trigo o derivan de él, y 'veggie' o vegetariano, donde se incluyen todos aquellos alimentos que no contienen carne ni pescado o ningún derivado animal.

Según los datos de esta encuesta, las búsquedas que realizan en Google los españoles en referencia a la alimentación han aumentado un 22% en 2019 con respecto al año anterior, alcanzando los 129 millones de búsquedas. De ellas, la alimentación saludable ya representa un 7% del total de búsquedas sobre alimentación y crece dos veces más rápido que las búsquedas de comida en general.

En concreto, el término 'healthy' alcanza los 5,4 millones de búsquedas, 'celiaca' alcanza 1,6 millones de búsquedas y 'veggie' 1,3 millones. Además, aunque el 7,8% de la población mayor de 18 años en España es vegetariana, el 62% de la gente que siente interés por seguir alguna dieta saludable, en realidad, no tiene la necesidad de hacerlo. En este sentido, la tendencia refleja que los encuestados que siguen algunas de estas dietas lo hacen en mayor medida por seguir unos hábitos de vida más saludables.

Así, el 93% de las búsquedas son genéricas e incluyen términos como 'probióticos', 'dieta', 'recetas', 'vegetarianas', 'cenas saludables'... y tan solo el 7% son de marca, que en todo caso están asociadas a distribuidores y no a productos concretos. Por otro lado, existe un 30% de consumidores que no tiene preferencia por ningún alimento en concreto.

Los más jóvenes: los más interesados en la alimentación saludable

En lo que respecta al tipo de consumidor que manifiesta un mayor interés en comida saludable, el perfil característico es una mujer joven, soltera y sin hijos. Según datos extraídos directamente de las búsquedas de Google en una encuesta a 2.500 personas de todo el territorio español, el 63% son mujeres y el 37% son hombres. Además, existe una diferencia significativa entre aquellos que tienen hijos y los que no, siendo un 72% de los interesados usuarios sin hijos y un 28% padres y madres.

En cuanto a las edades de los españoles que muestran un mayor interés por la comida saludable, la inclinación hacia este tipo de alimentos se concentra especialmente en los grupos de edad que van desde los 25 a los 44 años (42%), seguidos directamente por las personas de entre 45 y 54 años (19%) y de aquellos que se encuentran entre los 18 y los 24 años (17%).

Las búsquedas sobre alimentación saludable también reflejan cierta estacionalidad, ya que los períodos con mayor incremento de búsquedas ocurren durante los meses de enero y mayo y descienden en noviembre y diciembre.

Paralelamente, el estudio muestra que entre la sociedad española, la mayoría de las personas que se muestran interesadas en los hábitos saludables también comparten otros intereses relacionados con la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida, como la salud y el deporte o el medio ambiente, pero también con otro tipo de tendencias, como la moda o la belleza.

Entre las regiones más interesadas en la alimentación saludable destacan especialmente Madrid (28%) y Cataluña (25%) como las regiones que realizan un mayor número de búsquedas en Google relacionadas con los términos 'healthy', 'celíaco' o 'vegetariano' en España, frente a otras como Baleares o la costa mediterránea, que apenas registran un 5% de las búsquedas en cada caso.

Calidad frente a las marcas

Como parte de esta tendencia, la encuesta también ha analizado cuáles son los supermercados de referencia para este tipo de búsquedas por parte de los usuarios, donde Mercadona lidera el ránking con un 80% de las búsquedas, seguido por Carrefour y Lidl en los términos 'healthy', 'bio' y 'celíaco', y por Lidl y Carrefour al tratarse de términos vegetarianos.

Respecto a los hábitos a la hora de hacer la compra, la calidad del producto es el factor más importante a la hora de valorar una marca frente a otra. Los datos reflejan que los consumidores se fijan seis veces más en la calidad del producto y dos veces más en su precio que en la marca en sí misma, es decir, anteponen con creces la calidad y precio a la reputación de la marca.

Por otra parte, las búsquedas reflejan que el consumidor es multidispositivo y realiza sus búsquedas sobre alimentación a través del móvil. Según el estudio, el 70% de las búsquedas de términos como 'healthy', 'celíaco' o 'vegetariano' se hacen desde un 'smartphone'.

