La polémica del Espidifen (con receta) que indigna a los tuiteros y ya es tendencia

Los farmacéuticos llevan varios meses intentando que los usuarios asuman un cambio en la dispensación de medicamentos, una modificación en la normativa que impide adquirir ibuprofeno de 600 mg o paracetamol de 1 gr sin receta, cuestión que no todos comparten y que a menudo origina alguna que otra confrontación en las oficinas de farmacia.

Así ha ocurrido este jueves en una botica de Valencia, donde un usuario de Twitter (Rafa Suñer), acaba haciéndose con una caja de este medicamento -sin tener receta- después de mucho insistir y marear a preguntas a la farmacéutica. Poco después, este valenciano abría un hilo en el que presumía de haber conseguido la cajetilla de Espidifen sin prescripción médica bajo el título 'Y así, amigos, es como he conseguido sin receta esta caja de Espidifen'. Según publicaba en esta red social, cuando se acercó a pedir una caja de este medicamento, la farmacéutica le explicó que no podía darle ibuprofeno de 600 mg sin receta. Pero sí espididol, que es lo mismo pero de 400 mg, un argumento que Suñer decía no entender, por lo que siguió preguntándole una y otra vez hasta que la boticaria, saturada, le espetó: "si me prometes que te vas, te vendo una caja de Espidifen ahora mismo".

El hilo abierto por este usuario ha revolucionado Twitter y el medicamento ya es tendencia en esta red social con más de 1.600 tuits, a pesar de que el valenciano ha borrado la publicación que ha desencadenado todo. Así, mientras unos se posicionan a favor del hombre y critican el cambio en la normativa, muchos otros rompen una lanza en favor de la farmacéutica y en defensa de la salud. "Lo del tío del Espidifen me pone mala. Estudio para técnico de farmacia y lo 1º que dicen es que no se puede vender uno de 600 para que la gente no abuse porque es malo para el estómago. Si no te parece bien, te aguantas con el de 400 o se lo dices al médico, no a la farmacéutica", afirma @Mislu96. "Claro que puedes comprar espidifen 600, yendo antes al médico y con la correspondiente receta", responde otro usuario.

Ante la polémica, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza recuerdan que puede haber un ibuprofeno de 400 mg que se venda con receta y otro de 400 mg que esté autorizado para la venta libre. "Por lo general -explican- los autorizados sin receta son envases que tienen menos comprimidos porque se supone que son para un proceso agudo, que si no se pasa, requiere ir al médico", indican.

En el caso del Espidifen (marca comercial) aclaran que es un medicamento que requiere prescripción, al igual que el ibuprofeno de 600. "Hay veces que los usuarios no entienden la normativa, pero nosotras si no enfrentamos sanciones y hay que dar una garantía a la gente de que los fármacos no son chuches ni frutos secos que se puedan tomar como caramelos. Tienen sus contraindicaciones y estamos hablando de la salud", afirma una farmacéutica de Zaragoza al explicar que hay marcas autorizadas a vender ibuprofeno sin receta (de venta libre) pero siempre en formatos pequeños. "Se supone que estas cajetillas son para un proceso agudo que el farmacéutico valora que es leve, pero si el paciente considera que necesita más dosis porque no ha mejorado, lo que tiene que hacer es ir al médico", sentencian.